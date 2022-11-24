Kayseri Büyükşehir’den ‘Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve köylerde yaşayan ulaşım konusunda sıkıntıları olan yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet vermek amacıyla, bir otobüsü Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine dönüştürdü.

Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘insan’ ve ‘sağlık’ odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde, il sınırları içerisinde köylerde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmetinin ulaştırılmasına kolaylık sağlamak üzere harekete geçti.

Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, ekonomik ömrünü tamamlamış olan otobüsü Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin talebi üzerine Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ne dönüştürdü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimliği arasında yapılan istişareler neticesinde ilçe ve köylerde yaşayan, ulaşım konusunda sıkıntıları olan yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet vermek üzere, hastanenin talepleri dinlenerek Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği tasarlandı.

Bu otobüsün daha önce şehir içi ulaşımda kullanıldığını anlatan Daire Başkanı Selman Sefa Sürmelioğlu, “Otobüslerimiz ekonomik ömrünü tamamlandığı için hattan çekilmek durumunda kalıyor ve daha sonrasında hurdaya ayrılıyor. Hurdaya ayırmak yerine araca fonksiyon yükledik. Yaptığımız istişareler ve çalışmalar sonucunda Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin köylerde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermesini sağlamış bulunuyoruz” dedi.

İtfaiye personeli için de afet mobil konaklama aracı tasarladıklarını hatırlatan Sürmelioğlu, “Bilindiği üzere 2021 yılı içerisinde de İtfaiye Daire Başkanlığımızın talepleri doğrultusunda piyasa fiyatının çok altında bir tutarda itfaiye personelinin afetlerde rahatlığını sağlamak amacıyla mobil konaklama aracı hazırlamıştık. Yine aynı şekilde hazırlamış olduğumuz “Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği” aracımızı piyasa fiyatının altında bir maliyetle tamamlamış olup vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin emrine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.