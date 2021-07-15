Kaymakamdan açıklama: “Ereğli’de delta varyantı görüldü”

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçede koronavirüs delta varyantının görüldüğünü açıkladı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, katıldığı bir radyo programında, ilçe genelinde koronavirüs vakalarında artış yaşandığını ifade etti. Delta varyantının Ereğli’de de görülmeye başladığını belirten Kaymakam Çorumluoğlu, aşı sırası gelen vatandaşları aşılarını olmaları konusunda uyardı. Çorumluoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kovid’de rakamlarımız bir ara iyiydi, 2-3’e kadar düşmüştü. Açılmanın sonuçları da gelmeye başladı. Delta varyantı çıkmaya başladı. Bayramda herkes dikkat etsin. Bizim köylerimizde şöyle bir adet var; bir mahalle bir mahalleye bayramlaşmaya gidiyor, bunlar yapılmasın. Ereğli’de de rakamlar yukarıya çıkmaya başladı. Vatandaşımız aşısını mutlaka olsun. Halen aşı olmama konusunda ısrar edenler var. Gerek Kaymakamlık olarak gerekse İsmail Çorumluoğlu olarak bu süreçte üzerimize düşen her şeyi yaptığımıza ben inanıyorum. Vatandaşımız aşısını olsun, kendisini korusun."