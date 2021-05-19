Kaymakam Parçal, hakarete uğrayan hemşireye çiçek verdi

Taşköprü Devlet Hastanesinde görev yaparken bir hasta tarafından hakarete maruz kalan hemşireyi ziyaret eden Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, mağdur hemşireye çiçek takdim etti.

Geçtiğimiz günlerde Taşköprü Devlet Hastanesinde bir hasta tarafından hakarete maruz kalan hemşireyi Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal ziyaret etti. Partal, ziyarette hemşireye çiçek takdim ederek, “Özellikle pandemi döneminde sağlık personellerinin büyük bir özveri ile çalıştığını ve hepimizin onlara karşı daha anlayışlı ve sakin davranması gerektiğini düşünüyorum hakarete uğrayan hemşireye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca sağlık çalışanlarına haksız suçlamalarda bulunulması, hakaret ve bunun gibi durumlarda adli işlemlerin ivedilikle yapılacağın da bilinmesini isterim” dedi.