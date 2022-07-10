Kavurma hangi saatte tüketilmeli?

Etin pişirme süresi olduğu gibi sindirme süresi de vardır. Özellikle kurban etinde bu süre oldukça uzundur. Et yeterince dinlenmediği için hem pişirme süresi, hem de sindirme süresi uzundur. Sindirme süresi kişiden kişiye değişiklik gösterebilir, hatta bazen 10 saati bile geçebilir. Yediğimiz bir besinin bedenimiz için kullanılabilir hale gelmesi için bir çok işlemlerden geçmesi gerekiyor. Pazardan sebze aldığınızda yemek yapmak için ayıklıyor, doğruyor, hazırlıyor bazen soteliyor bazen önce hafif ateşte kızartıyor diğer yandan başka malzemeler ile etini ya da içine katacağınız başka malzemeleri hazırlıyor sonra pişiriyor biraz dinlendirip sofraya öyle götürüyorsunuz. Benzer işlemleri de yediğimiz besinlerde yapıyoruz. Önce bıçakla kesiyor, sonra dişlerimizle öğütüyor, tükürük ile ıslatıyor, midede hem yoğuruyor hem de mide asidi ile eritiyoruz. Midede iyice işlemden geçtikten sonra yiyecekler on iki parmak bağırsağına geliyor, pankreas ve karaciğer enzimleri ile karşılanıp sindirim devam ediyor. Ardından bir süre bağırsaklarda dinleniyor. Bağırsak florasındaki dost bakteriler tarafından fermantasyona uğrayıp sindirim işlemi tamamlandıktan sonra emilerek karaciğere ulaşıyor ve burada tekrar bir sentez işlemine uğrayıp artık bedenimiz için kullanılabilir hale geliyor. İşte pazardaki alışverişten soframıza gelene kadar yemek olmak için geçen süreç gibi bir süreç de sindirim için geçiyor.

Eğer kilo probleminiz varsa bir türlü doymak bilmiyorsanız, ekmeksiz, pilavsız, tatlısız gününüz geçmiyorsa, sindirim süresi de diğer kişilerden daha uzun olabiliyor.

Nasıl ev hanımı misafir gelecekse yemek alışverişini en geç öğlene kadar yapıyorsa, bedenimiz de gece yarısı yapılanmak için yiyecekleri en geç saat 16:00 ya kadar yememizi istiyor. ( Bedenimizin yapılanma saati gece 23:00 – 02:00 dir )

Dr.Fevzi Özgönül,''Şimdi neden besleyici olan yemeklerimizi gündüz yememiz gerektiğini anladınız zannederim. Sakın saat 16:00 dan sonra hiç bir şey yememem gerekir diye de düşünmeyin karnınız acıkırsa açlığınızı kapatmak için pişmiş bir yemek yada çorba gibi hazmı kolay olan yiyecekleri gece iyice acıkınca yiyebilirsiniz. Beden aklını kullanmak açlığa dayanmak değil doğru zamanda doğru olanı yemektir. Açlığı abur cuburla değil yemek ile giderme sanatıdır.''dedi.