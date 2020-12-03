Kavak korona teyakkuzunda

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Halkımızın sağlığı için ilgili tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz” dedi.

Korona virüse karşı alınan önlemleri Kavak’ta sıkı bir biçimde uyguladıklarını söyleyen Başkan Sarıcaoğlu, perşembe günleri kurulan sebze pazarı ve halka açık tüm alanlarda sürekli görev başında olduklarını belirtti.

Salgını halkında desteği ile yeneceklerine inandığını ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelge doğrultusunda ilçede denetim, kontrol ve uygulamalarını sıkı bir biçimde sürdürdüklerini anlattı.

Belediye zabıta ekipleri ile ilçede pazar alışverişine çıkan vatandaşları ve pazar esnafını sosyal mesafe, hijyen ve maske konularında sıkı takibe aldıklarını söyleyen Sarıcaoğlu, başta sağlık olmak üzere ilgili müdürlük ekipleri ve ilçe emniyetince yaptıkları müşterek denetimlerde ayrıca ateş ölçümü HES kodlarını kontrol ederek olmayan vatandaşların almasına yardımcı olduklarını ifade etti.

Ellerindeki tüm imkânları kullanarak halkı mümkün olduğunca salgından korumaya çalıştıklarını ve Zabıta başta olmak üzere ilgili birimleri ile ilçede sürekli teyakkuz halinde olduklarını anlatan Sarıcaoğlu, “Bizim için tüm vatandaşlarımızın sağlıkları her şeyin üzerinde” dedi.

İlçenin haftalık pazarını sıkı biçimde kontrol altında tutarak vatandaşların ve pazar esnafının gönül rahatlığı içinde alışverişlerini yapabilmesi için çalıştıklarını bu faaliyetlerine halkın da destek verdiğini ifade eden Sarıcaoğlu, şöyle konuştu:

“Korona virüs ile yaklaşık 10 aydır kesintisiz sürdürdüğümüz mücadelede her zaman en büyük destekçimiz halkımız oldu. Aldığımız önlemlere halkımızın da büyük ölçüde uymaları hastalığın ilçemizde sınırlı biçimde kalmasını sağladı. Hemşerilerimizden ricamız hem kendi hem de sevdiklerinin sağlıklarını korumaları için bir süre daha dişlerini sıkmalarıdır. Artık aşıların da ülkemize gelmesiyle bu illetten kurtulmaya az kaldı. Yeter ki rehavete kapılmadan özellikle bu günlerde kurallara uymaya devam edelim.”