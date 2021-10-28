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Katarakt oluşumunu önleyen besinler

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, yaşlanma ile ortaya çıkan katarakt ve makular dejenerasyon gibi görme sorunlarının önlenmesinde A, C, E vitaminleri, çinko, beta karoten, lutein ve zeksanthin, omega 3 ve 6 ve bazı bitkisel ürünlerin rolünün oldukça fazla olduğunu söyledi.

Sağlık 28.10.2021, 15:10
Katarakt oluşumunu önleyen besinler

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, yaşlanma ile ortaya çıkan katarakt ve makular dejenerasyon gibi görme sorunlarının önlenmesinde A, C, E vitaminleri, çinko, beta karoten, lutein ve zeksanthin, omega 3 ve 6 ve bazı bitkisel ürünlerin rolünün oldukça fazla olduğunu söyledi.

Katarakt hastalığını önleyen besin ve vitaminler hakkında bilgi veren uzmanlar, A vitamininin ‘kuru göz’ ve ‘gece körlüğü’ gibi hastalıkların önlenmesinde oldukça etkili olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Adnan İpçioğlu, "Bilhassa yaşlanma ile ortaya çıkan katarakt ve makular dejenerasyon gibi görme sorunlarının önlenmesinde vitaminler, mineraller (A, C, E, çinko, beta karoten, lutein ve zeksanthin, omega 3 ve 6) ve bazı bitkisel ürünlerin rolü oldukça fazladır. Katarakt hastalığının kesin sebebi bilinememekle birlikte katarakt olduğu zaman gözün doğal merceği bulanıklaşır ve net bir görünüm olmaz. Kataraktın tedavisi ilaçla olmamaktadır. Ancak cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir. Ancak bazı besinlerin ve vitaminlerin tüketilmesi katarakt riskinizi azaltabilmekte ve hastalığın seyrini yavaşlatabilmektedir" dedi.

C vitaminin çok olduğu besinler arasında portakal, greyfurt, mandalina, yeşilbiber, çilek ve brokoli gibi besinlere dikkat çeken İpçioğlu, bu besinlerin tüketildiği takdirde katarakt hastalığının oluşumunu yavaşlatabileceğini söyledi. Adnan İpçioğlu, "Genel göz sağlığını korumak için de gözümüzün her gün C vitamini alması gerekir. E vitamini içeren besinler buğday, badem, fındık ve yer fıstığı gibi besinler gelmektedir. A vitamini ise göz gribine ve alerjilere karşı koruduğu gibi katarakt hastalığının oluşumunu engellemede yardımcı olur. Çinko minerali tüketmek çok önemlidir. A vitamini ile birlikte özellikle balık ve tüm deniz ürünleri, kabak çekirdeği ve fıstık tüketilmesi gerekir" diye konuştu.

Opr. Dr. Adnan İpçioğlu, vitaminlerin genel göz sağlığı için de takviye kaynaklı olabileceğini ama göz sağlığıyla ilgili herhangi bir şikâyette mutlaka göz doktoruna başvurulması gerektiğini söyledi.

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