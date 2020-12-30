Katar Emiri Al Sani, Covid-19 aşısı oldu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, korona virüs (Covid-19) aşısı oldu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, korona virüs (Covid-19) aşısı oldu. Katar Emiri Al Sani, sosyal medya hesabında aşıyı alırken bir fotoğrafını yayınlayarak, "Bugün Covid-19 aşısını aldım. Herkese bu salgından güvenlik ve koruma diliyorum" dedi.

Öte yandan Katar, 23 Aralık’ta Covid-19’a karşı aşılama kampanyasının ilk aşamasını başlatmıştı.