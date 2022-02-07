Kastamonu Valisi, korona virüs vak’a rakamlarını bu sözlerle açıkladı:

Kastamonu’da artan korona virüs vak’a sayıları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Kastamonu hiç görmediği rakamları görmeye başladı. Haftaya bu rekorumuz tatlı bir mazi olarak kalacak. Çünkü bunun üstüne geçeceğiz” dedi.

Kastamonu’da korona virüs vak’a sayılarındaki artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu’daki haftalık vak’a sayısı 100 bin kişide 649,75’e yükseldi. Vak’a sayıları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, ciddi bir yükselişin olduğunu ve bunun da artmasının beklendiğini ifade etti.

“Hastanede yeni servisler açmak zorunda kaldık”

Hastanelerdeki yatan hasta sayılarında da artış yaşandığını belirten Vali Çakır, “Kastamonu hiç görmediği rakamları görmeye başladı. Haftaya bu rekorumuz tatlı bir mazi olarak kalacak. Çünkü bunun üstüne geçeceğiz. Maalesef hastanede yeni servisler açmak zorunda kaldık. Özellikle Covid sebebiyle yatan hasta sayımızda da hem entübe de hem de yoğum bakımlarda artış meydana gelmeye başladı. Bugün itibari ile okullarımız da açıldı. Sosyal hayatta da bir hareketlilik meydana gelecek. Bununla ilgili geri dönüş yok. Tüm dünya bununla yaşamayı, kendisine hedef olarak koydu. Bu hastalıktan kullanamayacağımızı anladık” dedi.

“Aşıdan başka kurtuluş şansımız yok”

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Çakır, “Buradaki tek şansımızın aşı olduğunu tüm dünya farkına vardı. Bununla alakalı bilim adamları her gün yeni yeni açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla, biz ilime güvenen insanlarız. Bundan korunmanın tek şansı aşı olmak ise aşı olmayan vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde aşı olmaya davet diyorum. Bugün itibariyle Turkovac aşıları tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de vatandaşlarımızın da tercihine sunuldu. Aşıdan başka kurtuluş şansımız yok. Bununla alakalı korunmanızı ne kadar arttırsanız da virüs sizi bulabiliyor. O yüzden vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” diye konuştu.