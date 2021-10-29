“Kaş pigmentasyonu dövme değildir”

Dalmış Klinik yöneticisi ünlü stilist Mehmet Sait Dalmış, kaş pigmentasyonunun dövme olmadığını belirterek, “Kaş pigmentasyonu insanların ifadelerinde doğallık oluşturan ve yaklaşık 3 yıl gibi bir süre kullanılabilen bir uygulamadır” dedi.

Dalmış Klinik yöneticisi ünlü stilist Mehmet Sait Dalmış, kaş pigmentasyonu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kaş pigmentasyonunun dövme olarak düşünüldüğünü kaydeden Dalmış, yöntemin kesinlikle dövme olmadığını söyledi. Dalmış, “Kaş pigmentasyonu insanların ifadelerinde doğallık oluşturan ve yaklaşık 3 yıl gibi bir süre kullanılabilen bir uygulamadır. Kendine has pigment boyalarla işlem gerçekleştirilir. Dalmış Klinik ile kaş pigmentasyonu kararı veren kişilerin kaşlarında bulunan formu ve kaş rengine göre pigmentler seçilir. Kişinin kaş yapısına göre ve yüzüne uygun şekilde yeniden şekil verilir. Kaş pigmentasyonunda bazı teknikler kullanılır bunlar, kıl, kaş pudralama ve kaş dolgu tekniğidir. Kıl tekniği, kaşların arasına çizgiler atılarak efekt oluşturulur. Bu sayede kaşlar eşitlenir. Yalnız bu tekniği yağlı cilt dediğimiz cilt tiplerinde uygulamak çok uygun değildir. Normal ciltlere doğal kaşlardan ayırt edilemez. Pudralama tekniği, kıl tekniğinin yapılamadığı kişilerde kullanılır. Doğal görünmesi açısından kaşlara daha sık çizgiler atılarak uygulanır. Uygulanan boyalar aynı boyalardır burada sadece teknik değişkenlik gösterir. Kaş dolgu tekniği doğal görüntü dışında bir uygulamadır. Yine de sık tercih edilir. Bu teknikte kaşlar oldukça yoğun bir görünüm kazanır. Kaşlar sık olarak boyanır. Dalmış Klinik olarak bütün bu bilgiler ışığında kaş pigmentasyonu işleminin başarılı bir şekilde uygulanması için mutlaka bu tür uygulamaların bu alanda uzman olan personeller tarafından yapılmasının şart olduğunu belirtiyoruz. Bundan dolayıdır ki güzellik merkezi tercihlerinde mutlaka özenli bir araştırmanın içerisinde yer almalısınız” diye konuştu.