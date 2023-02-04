’Kas için kullanılan anabolik steroidler birçok hastalığa yol açabilir’

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, kas gücü ve kas kitlesini artırmak amacıyla kontrolsüz kullanılan anabolik androjenik steroidlerin birçok hastalığa yol açabileceğini söyledi.

Kimi kişilerce kas gücü ve kas kitlesini artırmak amacıyla kontrolsüz kullanılan anabolik androjenik steroidler hakkında uyarılarda bulunan Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Esra Tutal, “Testosteron seviyesini artıran steroidlerin kullanımı sonucunda bir süre sonra vücut kendi doğal testosteron üretme özelliğini yitirir. Zamanla testislerde küçülme ve memelerde büyüme (jinekomasti) başlar. Kısırlık riski, karaciğerde safra tıkanıklığı, karaciğer iltihabı karaciğer tümörü oluşumuna yol açar” dedi.

Anabolik androjenik steroidlerin vücutta testosteron seviyesini artıran hormonlar olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Esra Tutal, “Anabolik androjenik steroidler, testosteron ve bunun türevi hormonları içeren haplar ya da enjeksiyonluk çözeltilerdir. Ayrıca vücudun kendi ürettiği testosteronu arttıran hCG gibi hormonlar da bu gruba girer. Bu ilaçlar çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır. Fakat son yıllarda tüm dünyada özellikle genç erkeklerde illegal olarak performans artırıcı ve imajı değiştirmek için kullanılıyor. Çeşitli web sitelerinde, tanıtımı ve illegal satışı yapılıyor” diye konuştu.

“Kötüye kullanımı bir halk sağlığı problemi”

Testosteron seviyesini artıran hormonlar kullanıldığı zaman kas kütlesinde artış yaptığını belirten Dr. Esra Tutal, “Buna anabolik etki denmektedir. Fakat bir süre sonra vücut kendi doğal testosteron üretme özelliğini yitirir. Zamanla testislerde küçülme ve memelerde büyüme (jinekomasti) başlar. İlacın kullanımının bırakılması ise impotans, libido azalması, fiziksel kapasitede azalma, yorgunluk, kas ağrıları, depresyon benzeri belirtilerin oluşmasına neden olur. Bazı kişilerde testis fonksiyonları normale dönse de kalıcı hasar ve kısırlık yapma ihtimali yüksek olan ilaç grubudur. Ayrıca kullanıldığı dönemde karaciğerde safra tıkanıklığı, karaciğer iltihabı karaciğer tümörü oluşumuna yol açar. Anabolik androjenik steroidlerin kötüye kullanımı bir halk sağlığı problemidir. Tıbbi gereklilik durumları dışında kullanımları önerilmez” şeklinde konuştu.