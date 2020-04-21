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KARTON KUTULARDAN UZAK DURUN!

MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. NURULLAH DİKMEN, “VİRÜS KARTON KUTULARIN ÜZERİNDE 24 SAATE YAKIN KALABİLİYOR. MÜMKÜNSE ÜRÜNLERİ KARTON AMBALAJINDAN ÇIKARAK SAKLAYIN. POŞETLERİ İSE HİÇBİR ŞEKİLDE MUTFAĞIN İÇİNE SOKMAYIN” DEDİ.

KARTON KUTULARDAN UZAK DURUN!

MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. NURULLAH DİKMEN, “VİRÜS KARTON KUTULARIN ÜZERİNDE 24 SAATE YAKIN KALABİLİYOR. MÜMKÜNSE ÜRÜNLERİ KARTON AMBALAJINDAN ÇIKARAK SAKLAYIN. POŞETLERİ İSE HİÇBİR ŞEKİLDE MUTFAĞIN İÇİNE SOKMAYIN” DEDİ.

21 Nisan 2020 Salı 15:43
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KARTON KUTULARDAN UZAK DURUN!

Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, “Virüs karton kutuların üzerinde 24 saate yakın kalabiliyor. Mümkünse ürünleri karton ambalajından çıkarak saklayın. Poşetleri ise hiçbir şekilde mutfağın içine sokmayın” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, korona virüsüne karşı alışveriş yaparken ve evde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Market alışverişi yaparken ve gıdaları temizlerken dikkat edilmesi gerek noktalara değinen Nurullah Dikmen, “Online yaptığınız siparişlerinizde paketleri kesinlikle evin içine almayın. Dışarıdan yemek siparişi verdiğinizde paketleri eldivenle açıp, ürünü çıkarın. Isıttıktan sonra tüketin. Derin dondurucular virüsü öldürmek için güvenli ortamlar olmadığı için dondurulmuş ürünleri tercih etmeyin. Satın alırsanız da mutlaka ambalajından çıkarın. Satın aldığınız ürünleri, ihtiyacınız yoksa ve mümkünse bir süre havalanmasını sağlayın. Poşetleri hiçbir şekilde mutfağın içine sokmayın. Sonrasında ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayın. Virüs karton kutuların üzerinde 24 saate yakın kalabiliyor. Mümkünse ürünleri karton ambalajından çıkarak saklayın. Cam ya da plastik gibi yıkanabilir ambalajları yıkayın, diğerlerini sabunlu bezle sildikten sonra yerleştirin. Poşetli ekmekleri ambalajından çıkarın. Sebzelerinizi el değmeden buzdolabına temiz bir buzdolabı poşetiyle yerleştirin. Meyveleri ise sirkeli suda beklettikten sonra tek tek ve ovalayarak yıkayın” diye konuştu.

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