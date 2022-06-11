Kartal’da lise öğrencileri kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenledi

Kartal’da Burak Bora Anadolu Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde her yıl yaptıkları kan ve kök hücre bağışı kampanyasını bu sene yeniden düzenledi. 9’uncu yılı kutlanan etkinlik Türk Kızılay ile işbirliği içinde olan ekinlikte öğrenciler toplumsal farkındalık kavramına bir kez daha dikkat çekti.

Burak Bora Anadolu Lisesi ve Türk Kızılay Marmara Bölge Kan Merkezi işbirliği ile Burak Bora Anadolu Lisesi okul bahçesinde gün boyu düzenlenen kan bağışı ve kök hücre bağışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kartal Kaymakamı Abdullah Demir kan bağışı öncesi düzenlenen açılış ve kurdele kesimine katıldı.

Kartal’da Burak Bora Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 2013 yılından beri düzenlenen ve geleneksel hale gelen Kan ve Kök Hücre Bağış günü 9’uncu yılında tekrar düzenlendi. Kartal Kaymakamı Abdullah Demir de kan ve kök hücre bağış gününe katılarak açılışını yaptı. Kan veren vatandaşlarla bir süre sohbet eden Demir öğrencilerden kampanya ile ilgili bilgi aldı.

Kan ve kök hücre bağışçısı Şermin Gürsoy, "İlk defa kan veriyorum. Öğretmen bir arkadaşımız buradaki organizasyondan bahsetti. Ben eşim ve arkadaşım kan ve kök hücre bağışında bulunmak için buraya geldik. Gerçekten çok istiyordum. Daha önce fırsat bulamamıştım şimdi fırsat oldu. Çok mutluyum. Hiçbir sıkıntı olmadı. Kan vermeden önce her türlü tetkikler yapılıyor Herkesi buraya davet ediyorum” dedi.

Emir Dalkürek ise, "Kan bağışçısı olmayı çok küçük yaşlardan beri istiyordum. Şimdi 19 yaşındayım kan ve kök hücre bağışçısı olduğum için mutluyum. Hiçbir sıkıntı acı olmadı. Doktorlar tüm süreci izliyor. Hiçbir sıkıntı olmadı" dedi.

Edebiyat Öğretmeni Fatma Polat da, "Ben bu okulun Edebiyat öğretmeniyim. 9 yıldır kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenleniyor. Benim burada 5. Yılım geldiğim beri tüm kan bağışı kampanyasına katıldım. Herkesi buraya gelmesini bekliyoruz. Kan verin hayat verin“ dedi.