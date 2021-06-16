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Kartal’da aşı yoğunluğu havadan görüntülendi

SGK kayıtlı tüm çalışanlar ve 40 yaş üzeri vatandaşlar, korona virüs aşısı olmak için hastanelerin yolunu tuttu. Randevuyla veya randevusuz gelenler, hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruk drone ile havadan görüntülendi

Sağlık 16.06.2021, 09:53
Kartal’da aşı yoğunluğu havadan görüntülendi

SGK kayıtlı tüm çalışanlar ve 40 yaş üzeri vatandaşlar, korona virüs aşısı olmak için hastanelerin yolunu tuttu. Randevuyla veya randevusuz gelenler, hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruk drone ile havadan görüntülendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, SGK kayıtlı çalışanlara ve 40 yaş üzeri olan vatandaşlara aşı tanımlandığı açıklamasının ardından mesai saatinin başlamasıyla birlikte İstanbul genelindeki hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu. Kartal Lütfi Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde aşı olmaya gelenler içeride ve dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu. Sırası gelenler içeri alınarak aşıları yapıldı. Oluşan aşı kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.
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