Kartal Belediyesi’nde ’Kan ve Kök Hücre Bağışı’ kampanyası başlatıldı

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kızılay Kartal Kan Merkezi iş birliğiyle hem kanser hastası olan Barkın Başocak’ın ve diğer hastaların yararına kök hücre bulunabilmesi hem de diğer hastalara da umut olunması amacı ile 3 gün sürecek olan kan ve kök hücre bağış kampanyası başlattı.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğiyle Kartal Belediyesi binası Fuaye Alanı’nda hem kanser hastası olan Barkın Başocak’ın yararına kök hücre bulunabilmesi hem de diğer hastalara da umut olunması amacı ile bağış kampanyası düzenlendi. 1 gün kan ve kök hücre bağışı, 2 gün kök hücre bağışı olmak üzere toplam 3 gün sürecek kampanya çerçevesinde, Kartal Belediyesi personelinin yanı sıra işleri dolayısıyla belediyeye yolu düşen vatandaşlar da kan ve kök hücre bağışında bulundu. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, belediye binasının giriş katında kurulan bağış standını ziyaret ederek, bağışçıları anlamlı davranışlarından dolayı tebrik ederken, Kızılay’a kan bağışında bulundu. Bağışçılar kimlikleriyle bağış standına gelerek kan ve kök hücre bağışı için ayrılan formları doldurdu. Kişilerin hemogram değerlerine bakıldı, tansiyon ve ateş ölçümleri yapıldı. Ekip doktorunun değerlendirmesinin ardından bağış alındı. Tüm işlem yaklaşık 10-15 dakika sürerken Kök hücre bağışı için 18-50 yaş aralığında olmak, 50 kilonun üzerinde olmak, herhangi bir kronik hastalığın olmaması gerektiği belirtildi. Kızılay’ın kan bağış merkezlerinde dileyenler hem kan bağışında hem de kök hücre bağışında bulunabiliyor.

“İnşallah benim oğluma veya başkalarının çocuğuna kan vererek hayat kurtarırlar”

Kanser hastası olan Barkın Başocak’ın annesi Sevim Başocak, “Oğlum lösemi oldu birden bire, biz de anlamadık. Doktorlar da 10-12 günlük bir geçmiş olduğunu söylediler. Şimdi tedavi görüyor. Oğlumun kanı da tahlil ayrışımına yollandı. Orada havuzda ne kadar kan olursa benim oğluma veya başka hastalara yardımı olur diye böyle bir gelişimde bulunduk. Sağ olsun Belediyemiz yardımcı oldu. Böyle bir stant açtık. İnşallah insanlar da benim oğluma veya başkalarının çocuğuna kan kan vererek hayat kurtarırlar” diye konuştu.

"Ümit ediyorum ki uygun donör bulunur ve kardeşimiz sağlığına kavuşur"

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, “Kent Konseyi’ndeki arkadaşlarımızdan konuyu haberdar aldık. Kent Konseyi Kartal Belediyesi ve Kızılay Kartal işbirliğiyle bu çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Barkın’ın annesi de şu anda yanımızda, kardeşimiz yaklaşık 1 buçuk yıldır lösemi tedavisi görüyor ve kendisine donör arayışı içerisindeyiz. Burada bugünkü etkinliğimiz 3 gün sürecek. Bugün sadece kan bağışlarını alacağız. Yarın ve perşembe günü ise kök hücre taraması yapacağız. Ümit ediyorum ki bu kardeşimize burada uygun donör bulunur ve kardeşimiz sağlığına kavuşur.” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlık görevi olarak görüyorum"

Kızılay’a kan bağışlayan belediye çalışanlarından Kadem Öztürk, “Ülkemizin ihtiyacı olan tüm hastalar için kan vermenin doğru ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Ve herkesin kan vermesini istiyorum” dedi. Kan bağışında bulunan belediye çalışanlarından Gönül Kazmaca ise, "Kan bağışında bulunduğum için çok mutluyum. Bana göre öncelikle kadınların, erkeklerin tamamen sağlık açısından da kan vermesi çok önemli. Tabii ki temel amacımız, vereceğimiz kanların bütün hastalara şifa olması. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum. Türk Kızılay’ına da teşekkür ediyorum, kendilerini belediyemizde misafir ettik” dedi.