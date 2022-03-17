Kars’ta sağlık ekipleri hasta kadın için seferber oldu

Kars’ta sağlık ekipleri, rahatsızlanan yaşlı kadın kişi için seferber oldu. Ekipler kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu köye 1 saat içerinde ulaşarak hasta kadına müdahale etti.

Kars’ın Digor ilçesinde rahatsızlanan 58 yaşındaki Sinem Çerşit’e Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekibi paletli ambulansla ulaştı.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı ve kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Oyuklu köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Sinem Çerşit, aniden rahatsızlandı. Durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Bölgeye yönlendirilen paletli ambulans, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından köye ulaştı. Sinem Çerşit, ilk müdahale paletli ambulansta yapıldı. Ardından hasta, Digor Devlet Hastanesi’ne sevk edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından yola çıktı.

Tipi nedeniyle kar birikintilerinin olduğu yolda paletli ambulans yaklaşık 3 metrelik karda batarak askıda kaldı. Uzun uğraşlar sonucu ambulans yerinden çıkamayınca sağlık ekipleri ellerine aldıkları küreklerle kar küredi.

Çerşit’i bir an önce hastaneye ulaştırmak isteyen ekiplere köylüler de destek verdi. Yaklaşık 1 saat sağlık ekipleri ve köylüler küreklerle ambulansın kaldığı yerdeki karları küredi. Ambulans halat yardımıyla kaldığı yerden çıkartıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri de yoğun karın yoğun olduğu yolda çalışma yaparak paletli ambulansın geçişini sağladı. Yaklaşık 10 kilometre paletli ambulansla taşınan Çerşit, Karakale köyünde bekleyen ambulansa teslim edildi. Digor Devlet Hastanesine kaldırılan Çerşit’in tedavi altında olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.