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Kars’ta sağlık çalışanı Covid-19’dan hayatını kaybetti
Kars’ta bir sağlık çalışanı korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti. Sağlık çalışanının hayatını kaybetmesi kentte vatandaşları ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.
Sağlık 13.08.2021, 14:08
Kars’ta bir sağlık çalışanı korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti. Sağlık çalışanının hayatını kaybetmesi kentte vatandaşları ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19 salgını ile mücadelede özveriyle görev yapan bir sağlık çalışanımızı maalesef Kovid-19 hastalığından kaybettik. Akyaka Devlet Hastanesi personelimiz Selda Yardımcı’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.