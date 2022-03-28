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Karnındaki şişliğin nedeni yumurtalık kanseri çıktı

Ordu’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu ile Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat tarafından gerçekleştirilen yumurtalık kanseri ameliyatı ile 53 yaşındaki Mehtap Yaşar sağlığına kavuştu.

Sağlık 28.03.2022, 13:41
Karnındaki şişliğin nedeni yumurtalık kanseri çıktı

Ordu’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu ile Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat tarafından gerçekleştirilen yumurtalık kanseri ameliyatı ile 53 yaşındaki Mehtap Yaşar sağlığına kavuştu.

Medical Park Ordu Hastanesi hekimleri başarılı bir operasyona daha imza attılar. 20 gündür karında şişlik ve ağrı şikâyetiyle hastaneye başvuran 53 yaşındaki Mehtap Yaşar’ın yapılan tahlil ve tetkiklerinde karın içinde yaygın sıvı ve kitle görüldü. Yapılan ileri tetkiklerin ardından yumurtalık kanseri (over) olduğu tespit edilen hasta Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu ile Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat tarafından yapılan onkolojik cerrahi ile sağlığına kavuştu.

Yumurtalıktaki 10 santimetrelik tümör çıkartıldı

Gerçekleştirdikleri operasyonla ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“53 yaşındaki hastamız yaklaşık 1 aydır artan karında şişlik ve ağrı şikâyetiyle hastanemiz Gastroenteroloji Bölümü’ne başvurdu. Burada yapılan endoskopi ve tomografi sonucunda sağ yumurtalıkta solit kitle saptanması üzerine tarafıma yönlendirildi. Yaptığımız inceleme sonucunda batın içinde yaygın sıvı ve kitle vardı. Gerekli tüm tahlil ve tetkikleri yaptığımız hastanın yumurtalık kanseri olduğunu tespit ettik ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nihat Polat ile ameliyat planladık. Ameliyatta rahimle beraber 10 santimetrelik tümöral kitleyi sağ yumurtalıkla birlikte aldık. Batın içindeki 5 litre sıvıyı boşalttık. Karın içerisinde yayılmış tümörleri çıkarttık. Sıçrama ihtimali olan apendiks, omenutumu total olarak çıkarttık. Yine parailiak, paraaortik lenf nodlarını temizledik. Yaklaşık 3,5 saat süren bir operasyonla çok başarılı bir şekilde hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. 1 gün yoğun bakımda takip ettiğimiz hastamızı 2. gün servise aldık ve tedavilerine devam ettik. 1 hafta sonra da sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Onkolojik cerrahilerde gerçekleştirilen ameliyatın başarısı kadar sonraki süreçte takip ve tedaviler de önem arz etmektedir. Hastamızın bundan sonraki sürecini yine hastanemizdeki onkoloji hekimlerimiz ile takip edip tedavisini birlikte devam ettireceğiz.”

Erken tanı önemli

Jinekolojik kanserlerin belirli merkezlerde tecrübeli hekimler tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizen Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu, şu bilgileri verdi: “Kadınlarda günümüzde en sık görülen jinekolojik kanser türleri; rahim kanseri, rahim ağzı kanseri ve yumurtalık kanserleridir. Her kanserde olduğu gibi jinekolojik kanserlerde de erken tanı hastalığın tedavisi için büyük önem taşımaktadır. Günümüzün ileri gelen hastalıklarından kanser hastalığında; jinekolojik onkoloji cerrahisi ile birçok kanser türü tedavi edilebilmekte ve kadın hastalıklarında erken tanı ve operasyon ile tam şifa sağlanabilmektedir. Onkolojik cerrahi ciddi tecrübeli cerrahi ve teknik alt yapı gerektirir. En önemli gereksinimlerin başında da tamamlayıcı branşların zenginliği gelir. Hastamızda olduğu gibi Gastroentoloji ile başlayan Jinekolojik Cerrahi ve Genel Cerrahi ile devam eden süreç Onkoloji Bölümünün desteği ile tamamlanmış olacak. Bu tip vakalarda tam başarı geniş organizasyona sahip merkezlerde elde edilebilir. Medical Park Ordu Hastanesi’nde Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi alanında hastalarımızın il dışına çıkmasına gerek kalmadan tecrübeli hekim kadromuz ile birlikte bu hizmeti en iyi şekilde hastalarımıza veriyoruz.”

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