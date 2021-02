Karlı yolları aşarak korona virüs aşısı yapıyorlar

Van’da korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarında dahi kırsaldaki 65 yaş grubu vatandaşlara ulaşarak CoronaVac aşısı yapıyor.

Türkiye, korona virüs salgını sürecinde hem hastane hizmetleriyle hem de aşılama planlamasıyla dünyaya örnek olmaya devam ediyor. En fazla aşılama yapan ülkelerin arasına giren Türkiye, olumsuz hava koşullarına rağmen yürüttüğü aşı çalışmalarıyla da dünyada adını sıkça duyurmaya başladı. Bu kapsamda Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doktor, hemşire, anestezi teknikeri ve yardımcı personelden oluşturulan aşı ekibi, Çatak ilçesine bağlı kırsal Yukarınarlıca ve Uzuntekne mahallelerinde yaşayan yaşlılar için harekete geçti. Yoğun kar nedeniyle araçlarla ilerleyemeyen aşı ekibi, fırtına ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden yürüyerek yaşlılara ulaşmaya çalışıyor.

İlk olarak çığ faciasıyla gündeme gelen Yukarınarlıca Mahallesi’nde vatandaşın evine ulaşan ekipler, aşı planlaması için ilk olarak vatandaşı bilgilendirdi. Daha sonra tansiyon ve şeker ölçümü yapan ekipler, ardından Aşıla uygulaması üzerinde onayı alınan vatandaşa aşı uyguladı. Ekipler buradaki çalışmanın ardından kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan Uzuntekne Mahallesi’ne geldi. Burada da yaşlı çiftlere aşı uygulayan ekipler, tekrar aynı yolu yürüyerek araçların bulunduğu bölgeye geçti.

“Ulaşamadığımız kimse kalmadı”

İHA muhabirine konuşan Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Esra Seven, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün direktiflerine göre sırası gelen vatandaşlara aşı uyguladıklarını belirtti. Ekip olarak şu an 65 yaş grubu vatandaşın aşılarını yaptıklarını ifade eden Dr. Seven, “Merkeze uzak ve ulaşımı zor olan köylerdeki aşı çalışmalarımızı bitirdik. Hava koşulları zor olsa da bir şekilde ulaşım sağladık. Bu kapsamda ulaşamadığımız kimse kalmadı” dedi.

“Kar nedeniyle bata çıka geldiğimiz yerler oldu”

Olumsuz hava koşullarından dolayı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların evlerine ulaşmak için ekip olarak yoğun bir gayret gösterdiklerini dile getiren Seven, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok zorlandığımız zamanlar oldu. Kar nedeniyle bata çıka geldiğimiz yerler oldu. Çığ riskinin olduğu yerlerden de geçtik. Bu gibi şartları diğer kurumlarla işbirliği içinde hem kendi hem de halkın sağlığını riske atmadan aşılamalarımızı yaptık. Halkımız bizi çok iyi ağırlıyor. Çalışmalarımızdan da çok memnun kalıyorlar. Şu ana kadar yüzlerce aşı yaptık ve kimsede bir sıkıntı çıkmadı. İnşallah bundan sonra da çıkmaz. Bu anlamda halkımızın içi rahat olsun. Hep birlikte toplumun bağışıklığını sağlayarak, bu zor zamanları atlatacağımızı umuyoruz.”

Devletin sağladığı imkanlardan memnuniyet duyduklarını ifade eden yaşlı vatandaşlar ise sağlık personellerinin zorlu kış koşullarına rağmen aşı çalışması yürüttüklerini belirterek, tez zamanda salgından kurtulma temennisinde bulundu.