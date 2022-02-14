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Karlı yolları aşan Evde Sağlık Hizmetleri ekibi hastaların umudu oluyor

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekibi karlı yolları aşarak eve bağlı hastaların adeta umudu oluyor.

Sağlık 14.02.2022, 09:56
Karlı yolları aşan Evde Sağlık Hizmetleri ekibi hastaların umudu oluyor

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekibi karlı yolları aşarak eve bağlı hastaların adeta umudu oluyor.

Evde sağlık hizmetleri ekipleri, çetin geçen kış aylarının zorlu koşullarına rağmen hastaların ayağına giderek rutin kontrollerini gerçekleştiriyor. Erzincan’a bağlı Tercan Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, evde sağlık hizmeti almaya muhtaç hastaların kontrollerini ve tedavilerini yapabilmek için kar kış demeden sağlık hizmeti götürmeye devam ediyor. Zaman zaman kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyerek yolda kalan Evde Sağlık Hizmetleri aracının imdadına ise paletli ambulans yetişiyor. Tam donanımlı paletli ambulanslarla yüksek rakımlı köylere ulaşan Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri çalışmalarını aksatmadan vatandaşların umudu olmaya devam ediyor.

Ekipler, kış şartları nedeniyle hastaneye gidemeyecek durumda olan engelli 2 hastanın kardeşlerinin araması üzerine kontrollerini yapmak için Tercan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçe köyüne gelerek hastaların tedavilerini gerçekleştirerek rutin kontrollerini yaptı.

"Bir telefonla çıkıp geliyorlar"

Sağlık ekibine teşekkür eden hasta yakını Nevriye Korkmaz, "Sağlıkçılar geldiler, kontrollerini yaptılar. Her zaman da geliyorlar. Ne zaman telefon açsak kar-kış dinlemeden çıkıp geliyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Teşekkür ediyorum" dedi.

Evde sağlık birimince kontrolleri evinde yapılan ve bedensel engelleri yüzünden kış şartlarında hastaneye gidemeyen Özkan ve Eren Korkmaz’ın kardeşi Erkan Korkmaz da konuşmasında Evde Sağlık Hizmetlerinin bir telefonla çıkıp geldiklerinin altını çizerek, "Bedensel engelli kardeşlerim var. Kış şartlarından dolayı hastaneye gidip gelemiyorlar. Evde sağlık hizmetleri bir telefonumuz ile bize ulaşıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar gelip hizmet ediyorlar. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Tercan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Kaya, zorlu kış şatlarına aldırmadan çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Evde sağlık birimimiz ile birlikte Tercan’a 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçe köyüne geldik. Buradaki Özkan ve Eren Korkmaz isimli hastaların kardeşi bize telefonla ulaşarak rutin tedavilerinin yapılmasını talep etmişti. Biz de bu çetin kış şartlarında bakanlığın bize tahsis etmiş olduğu evde bakım aracı ve yolların kötü olması hasebiyle de paletli aracımızı kullanarak eve ulaştık. Hastalarımızın genel rutin muayenelerini yaptık. Kan tahlili aldık ve sonda değişimlerini gerçekleştirdik. Evde sağlık birimi olarak herhangi bir sebepten dolayı yatağa bağımlı ya da evde sağlık hizmeti alması gereken hastalarımızın psikolojik ve sosyal danışmanlığını içinde kapsayacak şekilde tahlillerini, tedavilerini ve rutin muayenelerini gerçekleştiriyoruz. Tercan ilçesine 72 köye bağlı 30 vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Günlük 5 hastaya hizmet vermekteyiz. Bu hastaların 3 tanesi 45-75 yaş arasını oluştururken, 27 tanesi de 60-70 yaş üstünü oluşturmakta" ifadelerini kullandı.

Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görevli Yasin Yıldırım ise yolda kaldıklarında paletli ambulans ile yola devam ettiklerini söyleyerek, "Yoğun kış şartlarında bugün yolda kaldık. Belediye ekiplerinden ve 112’den yardım istedik. Paletli ambulansla yolumuza devam ettik. Tercan’a bağlı Gökçe köyüne geldik ve hastalarımıza hizmet etmeye devam ettik" ifadelerine yer verdi.

Hemşire Yeşim Güler de konuşmasında, "Hastalarımız yatalak, yatağa bağlı durumdalar ve hastaneye gelemiyorlar. Doktor beyin uygun gördüğü tanı ve tedavileri uyguladık. Kanlarımızı aldık, hastaneye götürüp testlerini çalıştırıp doktor beye ileteceğiz. Reçetesi yazılacak ve biz de hasta yakınlarına ileteceğiz. Hizmetlerimize yoğun kış şartlarında devam ediyoruz. Bazen yolda kaldığımız zamanlar da oluyor tabii ki. Bu zamanlarda paletli ambulanslar devreye girip hastalara ulaşmamızı sağlıyorlar" dedi.

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