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KARIN GERME KİLO TEDAVİSİ DEĞİLDİR !

Karın bölgesinde zaman, doğumlar ve kilo alıp verme etkisi ile oluşan deri bollukları kişiyi hem görsel olarak rahatsız eder hem de bu fazla deriler hareket kısıtlılığı yapar. Karın germe ameliyatı ile fazla derilerin alınarak gergin bir karına sahip olmak mümkün hale gelir.Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara karın germe ameliyatı hakkında bilgi verdi.

Sağlık 14.12.2021, 13:03
KARIN GERME KİLO TEDAVİSİ DEĞİLDİR !

Karın germe ameliyatı nedir ?

Karın bölgesinde yukarıda sayılan sebeplerle oluşan deri bolluklarının alınması ve kalan karın derisinin gerilerek sıkılaştırılması işlemine karın germe denir. Bu ameliyat sayesinde hem daha güzel ve sıkı bir karın görüntüsüne kavuşulur hem de gevşek derilerin engellediği günlük hayattaki birçok hareketin rahatça yapılması sağlanmış olur.

Karın germe nasıl yapılır?

Karın germe isteğiyle başvuran hastaların çoğunluğu doğum yapmış kadınlardır. Özellikle ikinci doğumdan sonra karında bir takım problemler daha çok oluşmakta. Bir de daha genç yaşta, doğum yapmamış, ciddi kilolar veren kadınlar da var. Tabi erkeklerde de aynı durum kilo verildiği zaman oluşabiliyor.Karın bölgesinde yağ alınsa da fazla bir deri bolluğu oluşuyor. O zaman liposuction işlemi yeterli olmuyor, derinin de alınması gerekiyor. Bu gibi durumlarda karın germe ameliyatı yapmak gerekiyor.En sık yapılan karın ameliyatı, daha önce söylendiği gibi ikinci, üçüncü hatta daha fazla doğumlar yapmış kadınlarda etek gibi karnın aşağı doğru sarktığı durumlardır. Hatta o kadar dramatiktir ki kişi genital bölgesini göremez, oranın temizliğini yapamaz. Bu derinin sarktığı bölgenin altındaki derilerde bir takım yaralar, problemler oluşur. Kilo verilse de bu deriden kurtulmak mümkün değildir.Hatta bu kilo alıp verme olayı fazla olan kişilerde bu deri bolluğu sırtta da mevcuttur. Bazen karın gerilirken aynı anda bel bölgesinin de gerilmesi gerekebilir. Genital bölgede sanki karından ayrılıp aşağı düşmüş gibidir. Ameliyatı yaparken o bölgenin de düzeltilmesi gerekir.

Kimlere uygulanır,kimlere uygulanmaz ?

Karın germe ameliyatı deride sarkması olan, bu durumdan rahatsızlık duyan, kronik bir hastalığı olmayan her yetişkine yapılabilir. Kronik bir hastalığı varsa, doğum işlerini tamamlamamışsa, kilo verme süreci devam ediyorsa ameliyat bir süre daha ertelenebilir. Ama tabi buna muayene sonucu doktor ve hasta birlikte karar vermelidir.

Operasyon ne kadar sürer ?

Karın germe ameliyatı yaklaşık 2 saat kadar sürer. Bu bölgede sezaryen izine denk gelen izin daha uzadığını düşünürsek, kilot içinde kalacak bir çizgiyi kabul etmemiz gerekir. Göbek deliği yeri zaten aşağı doğru kaymıştır. Bu da normal olması gereken yere transfer edilir.Genellikle göbeğin altından kıllı bölgeye kadar olan bölgedeki sarkan deri alınır. Bu bölgeye kadar karın duvarı kaldırılır ve karın aşağı doğru çekilir. Böylece düz bir karın elde edilir. Aynı anda genital bölgede düşen kısım yukarıya alınmış olur. Genital bölge temizliği kolaylaşmış, estetik görünümü de düzeltilmiş olur.Bazen göbek üstü bölgedeki deri bolluğu fazla değildir. Alt tarafta daha fazladır. O zaman mini karın germe dediğimiz işlemi yapıyoruz. Bu işlemde de sezeryan izinin yine biraz daha uzunu şeklinde girilerek, sadece buradaki sınırlı bir miktar da deri alınıyor. Göbek deliğinin yeri değiştirmiyor.

Ameliyat sonrası dikkat edilecek noktalar ?

Karın germe ameliyatı sonrası mutlaka dren koyuyoruz. Mini karın germede bazen koymayabiliriz. Dren ertesi gün çekiliyor. Hastalarımız bir gece hastanede kalıyorlar, ertesi gün öğleden sonra evlerine gidebiliyorlar. Yaklaşık bir ay boyunca, arada çıkarıp takabildikleri bir korseyi kullanmaları gerekiyor. Tekrar kilo aldıklarında ya da doğum yaptıklarında bu kadar büyük bir sarkma tekrar oluşmaz.

Yaş faktörü önemli midir ?

18 yaşını doldurmuş olmak çok önemli. Daha önce henüz gelişim tamamlanmadığı için karın germe yapmak doğru olmaz. Yaşta üst sınır yok. Kronik bir hastalığı olmadığı sürece ileri yaşlarda bile karın germe ameliyatı yapılabilir. 

Op. Dr. Defne Erkara son olarak şunları söyledi;''Sonuç olarak: siz de karın bölgesindeki derinizde sarkmadan ve bu durumun verdiği rahatsızlıklardan muzdarip iseniz en yakın estetik cerrahi uzmanına muayene olarak fikir alabilirsiniz.''dedi.

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