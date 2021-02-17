Karın ağrısı yaşayan hastanın rahminden 72 miyom çıkarıldı

Malatya’da, karın ağrısı ve karnındaki şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın rahim duvarındaki 72 miyom, başarılı operasyonla çıkarıldı.

Malatya’da 42 yaşındaki bir kadın, karın ağrısı şikayetiyle Gözde Akademi Hastanesine başvurdu. Tüp Bebek ve Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Op. Dr. Zercan Kalı tarafından muayene edilen hastanın rahmini büyüten birçok miyom tespit edildi. Gerçekleştirilen cerrahi operasyonla hastanın rahim duvarından 72 miyom çıkarıldı.

Tüp Bebek ve Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Op. Dr. Zercan Kalı, 42 yaşındaki hastanenin kendilerine karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle başvurduğunu ifade ederek, “Daha önce hiçbir doktora başvurmamış, miyomların olduğunun da farkında değildi. Yaptığımız ultrasonda rahmi ciddi manada büyüten birçok miyom gördük. Rahmi koruyarak, miyom alma operasyonunu gerçekleştirdik” dedi.

Ameliyatta şoka uğradıklarını kaydeden Kalı, “İrili ufaklı o kadar çok miyom vardı ki 72 miyom çıkarttık. Ameliyat 4,5 saat sürdü, biraz uzun ve yorucu bir operasyon oldu. Hastamızın rahmini koruduk, başarılı bir operasyon oldu. Hastamızın genel durumu iyi, hiçbir sıkıntısı yok. Yaptığımız operasyonla rahmi de gebeliğe hazır hale getirdik” ifadelerini kullandı.

Kalı, miyomu kadınların doğurganlık dönemlerinde kadınlarda en çok gördükleri iyi huylu tümörler olduğunu belirtti. Miyomları, altta yatan genetik faktörler olmak üzere genel olarak rahmin ürettiğini kaydeden Kalı, “Belirti olarak kanama, kasık ağrısı, düzensiz adet kanaması, ciddi karın ağrısı, karın şişliğidir. Sık idrara gitme, büyük abdestini yapamama gibi şikayetlerde olabilir. Bu hastamızda da bu tür şikayetler vardı. Eğer böyle şikayetleri olan varsa ilgili bölüme muhakkak ultrason ve muayene gerekiyor. Çünkü çoğu zaman hastalarımız miyom olduğunu fark etmeye bilir. Bunları ultrasonda fark ediyoruz. Tabii gönül istiyor ki cerrahi müdahale gerekmeden erken safhada müdahale edelim çünkü zaman içerisinde büyüyebiliyorlar. Büyüyen miyomların da alınması lazım. Ne kadar büyürse ameliyat tekniği ve süremiz uzadığı için daha sıkıntılı oluyor. Özellikle karın ağrısı ve şişliği, adet düzensizliği hastalarımızın miyom açısından hekimlerine başvurması gerekiyor” diye konuştu.