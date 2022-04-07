banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
TFF'den Cüneyt Çakır hakkında flaş gelişme!
TFF'den Cüneyt Çakır hakkında flaş gelişme!
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor...
Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor...
Piyasalardaki son durum ne?
Piyasalardaki son durum ne?

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, 2 tane neşter yuttuğunu öğrendi

Başkent’te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 46 yaşındaki kadının midesinde 2 adet neşter tespit edildi. Neşterlerin vücuduna nasıl girdiğini bilmediğini söyleyen kadın, ekmek ile birlikte yutmuş olabileceğini ifade etti. Gerçekleştirilen başarı operasyon ile neşterler vücudundan çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık 07.04.2022, 09:43
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, 2 tane neşter yuttuğunu öğrendi

Başkent’te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 46 yaşındaki kadının midesinde 2 adet neşter tespit edildi. Neşterlerin vücuduna nasıl girdiğini bilmediğini söyleyen kadın, ekmek ile birlikte yutmuş olabileceğini ifade etti. Gerçekleştirilen başarı operasyon ile neşterler vücudundan çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne mide ve karın bölgesinde aşırı ağrı şikayeti ile müracaat eden 46 yaşındaki D.E.’nin yapılan tahlil, tetkik ve çeşitli görüntülemelerden sonra bağırsak kısmında 2 adet neşter olduğu tespit edildi. Genel cerrahi kliniği tarafından zorlu bir ameliyat sonrasında neşterler kadının vücudundan çıkarıldı. 46 yaşındaki D.E. neşterleri nasıl yuttuğunu bilmediğini tahminen ekmek ile birlikte yutabilmiş olabileceğini ifade etti. Ameliyatı gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari sorumlusu Prof. Dr. Hakan Buluş ise hastanın yoğun şikayetleri üzerine çektikleri röntgen sonrasında 2 adet neşteri görünce şaşkına uğradıklarını söyledi.

“2 adet yabancı cismin bistüri (neşter) ile uyumlu olduğunu gördük”

Hastanın şikayetlerinin artması üzerine gerçekleştirilen tetkiklerde 46 yaşındaki kadının karın bölgesinde 2 adet yabancı cisim olduğunu tespit ettiklerini, detaylı inceleme sonucunda bu cisimlerin neşter olduğunu fark ettiklerini belirten Prof. Dr. Buluş, “Yaklaşık 10 gün önce kliniğimize karın ağrısı ve bulantı şikayetleri ile başvurdu. Bizim yaptığımız fiziki muayene ve tetkiklerinde hastanın direkt karın grafisinde 2 adet yabancı cisim olduğunu tespit ettik. Aslında yabancı cisim bizim güncel grafiğimizde sık karşılaştığımız bir durum değil, fakat nadir de olsa görebildiğimiz bir patoloji. Biz de bunun üzerine ayrıntılı değerlendirmeler ve tetkikler yaptık. Sonrasında 2 adet yabancı cismin bistüri (neşter) ile uyumlu olduğunu gördük. Bunun üzerine hastanın şikayetlerinin de artması üzerine, ameliyat kararı verdik. Yaptığımız ameliyatta ince bağırsağın yaklaşık 180’inci santimetresinde bu yabancı cisimlerin olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine ameliyatla bunları çıkarttık. Hastamızın sağlık durumu şuan gayet iyi. Ameliyattan sonraki üçüncü günü. Şuan bir problemi yok, inşallah birkaç gün içerisinde şifa ile taburcu etmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Çıkardığımız yabancı cisimler bizim ameliyatlarda sıkça kullandığımız 11 numara dediğimiz bir bistüri tipi”

Çıkardıkları cismin, neşterin normalde ameliyatlarda kullanılan bir malzeme olduğunu söyleyen Prof. Dr. Buluş, “Çıkardığımız yabancı cisimler bizim ameliyatlarda sıkça kullandığımız 11 numara dediğimiz bir bistüri tipi. Ebatları da yaklaşık 4 santime yarım santim ebatlarında. Ucunun sivri olması nedeniyle ince bağırsak mukozasına saplanarak enflamasyon ve bir karın ağrısı yapması, sonrasında da ağrı şikayetlerinin artmasına neden olmasından dolayı ameliyat kararı verdik” diye konuştu.

“Yenilen ve içilen besin maddelerini kontrol etmek gerekiyor”

Yabancı cisimler konusunda nadir olsa da vakaların göründüğünü belirten Prof. Dr. Buluş, vatandaşları bu konuda uyararak, “Yabancı cisimler genelde çocuklarda görülmek ile birlikte erişkinlerde de nadir olarak görülebilmekte. Bu hastamızda da yaşı itibariyle 46 yaşında olmakla birlikte bazen istemeden de olsa insanlar tarafından yutulabilmekte. Bu hastamız da bu şekilde olduğunu ifade etti. Bu konuda çocuklar için aile bireylerinin dikkat etmesi gerekir. Yaşlılar için de tabi daha dikkat olmak gerekiyor. Yenilen ve içilen besin maddelerini kontrol etmek gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 07 Nisan 2022
İmsak 05:02
Güneş 06:31
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
12°
açık