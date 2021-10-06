banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti
29 yaşında nasıl milyarder oldu?
29 yaşında nasıl milyarder oldu?
Mesut Özil’den İngiltere’de yeni girişim
Mesut Özil’den İngiltere’de yeni girişim
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!

Karı koca bir hafta arayla koronadan öldü

Bursa’da, koronaya yakalanan çift, bir hafta arayla hayatını kaybetti.

Sağlık 06.10.2021, 16:23
Karı koca bir hafta arayla koronadan öldü

Bursa’da, koronaya yakalanan çift, bir hafta arayla hayatını kaybetti.

İznik Engelliler Derneği Başkanı Erdoğan Bıçak, önceki gün koronadan dolayı tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bir hafta sonra ise acı haber eşinden geldi. Erdoğan Bıçak’ın eşi Ruhiye Bıçak da koronadan dolayı bugün vefat etti. Çiftin bir hafta arayla hayatını kaybetmesi yakınlarını üzüntüye boğdu.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P