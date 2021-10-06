Karı koca bir hafta arayla koronadan öldü

Bursa’da, koronaya yakalanan çift, bir hafta arayla hayatını kaybetti.

İznik Engelliler Derneği Başkanı Erdoğan Bıçak, önceki gün koronadan dolayı tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bir hafta sonra ise acı haber eşinden geldi. Erdoğan Bıçak’ın eşi Ruhiye Bıçak da koronadan dolayı bugün vefat etti. Çiftin bir hafta arayla hayatını kaybetmesi yakınlarını üzüntüye boğdu.