Kardeşlere “Güvercin Göğsü” operasyonu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde “Güvercin Göğsü” ameliyatı olan iki kardeş, hayata daha mutlu bakmaya başladı.

Sinan Tutum (13) ve Yunus Emre Tutum (11) adlı kardeşler, göğüs kafesinde şekil bozukluğu gerekçesiyle KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniği’ne başvurdu. Ebeveynleri, çocuklarının beden eğitimi derslerinde ve deniz tatillerinde çekingen tavırlar sergilediği ve ilerleyen yaşlarda öz güven eksikliği yaşayacakları konusunda kaygıları olduğunu ifade etmesinin ardından yapılan fiziki muayene ve tetkikler sonucunda, iki kardeşe halk arasında “Güvercin Göğsü” olarak da bilinen “Pektus Karinatum” tanısı konuldu.

İki kardeş Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Prof. Dr. Bekir Sami Karapolat, Prof. Dr. Atilla Türkyılmaz ve ekipleri tarafından KTÜ Farabi Hastanesi’nde minimal invaziv (çok küçük iz bırakan) bir teknik olan “Abramson Tekniği” ile ameliyat edilmesinin ardından 3 gün sonra taburcu oldu. Operasyon sonrası 1. aydaki kontrollerinde kardeşler ve ailesi, ameliyat sonrası göğüs duvarlarındaki şekil bozukluğunun tam olarak kaybolması ile çok mutlu olduklarını ve hayata daha pozitif baktıklarını ifade ettiler.

Prof. Dr. Bekir Sami Karapolat, bu tür şekil bozukluklara sık karşılaştıklarını belirterek “Pektus Karinatum (Güvercin Göğsü) göğüs duvarında sık karşılaşılan bir doğumsal deformitedir ve iman tahtası ile kaburga kıkırdaklarının anormal büyümesi sonucu oluşan göğüs duvarında şişlik ve öne doğru çıkıklıkla kendini gösterir. Tek taraflı ya da çift taraflı olabilir. Pektus Karinatum hastalığının oluşmasına neden olan etkenler tam olarak bilinmemekle beraber vakaların yüzde 25’inde aile öyküsü tespit edilmektedir. Pektus Karinatum hastalığına, yüzde 15 oranında skolyoz ve yüzde 18 oranında konjenital (doğuştan gelen) bir kalp hastalığı eşlik edebilir. Deformite genellikle ergenlik çağındaki aktif büyüme sırasında belirginleşir. Bu olgularda özellikle bu dönemde göğüste oluşan anormal görünüm ve buna bağlı olarak ortaya çıkan çekingenlik, öz güven eksikliği, anksiyete, motivasyon eksikliği ve kararsızlık gibi psikososyal sorunlar ortaya çıkar. Aslında çoğu olgu asemptomatiktir ancak nefes darlığı, çabuk yorulma ve göğüs ağrısı gibi şikâyetlere de rastlanılabilir. Bu deformitenin ameliyatla düzeltilmesi işlemi sıklıkla kozmetik görünüm bozuklukları ve psikososyal sorunlar nedeniyle yapılmaktadır” dedi.