banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Spor Toto Süper Lig’de 4 maçın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’de 4 maçın hakemleri açıklandı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul etti
Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul etti
Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Karatay Diyeti'ni hiç duydunuz mu? İşte Canan Karatay'ın obeziteye karşı meşhur diyeti...

Her yaptığı açıklamayla gündeme gelmeyi başaran Canan Karatay, kendi adını taşıyan diyet programıyla da gündemdeki yerini koruyor. Obezite ile başı dertte olan Türkiye dünya sıralamasında 50 ülke arasında 1. sırada yer alıyor. İşte Karatay diyeti ile10 günde 5 kilo vermek mümkün. Peki, Canan Karatay diyeti nedir, püf noktaları neler? Karatay diyeti listesinde neler var? Tüm soruların cevapları haberimizde…

Sağlık 03.03.2022, 15:49
Karatay Diyeti'ni hiç duydunuz mu? İşte Canan Karatay'ın obeziteye karşı meşhur diyeti...

Beslenme üzerine yazdığı kitaplarla dikkatlerine çeken Karatay, obezite ve diyabete çözüm olarak bir takım diyetler önermiştir. Karatay diyeti olarak bilinen bu diyet türlerinde en belirgin kural ekmeğin ve şekerin yasaklı yiyecekler olmasıdır.

AYM&amp;#39;den Canan Karatay&amp;#39;a kötü haber

Karayay diyet nedir?

Karatay diyeti listesi, ağırlıklı olarak proteinli besinler içermektedir.

Karatay diyetinde glisemik indeksi yüksek karbonhidrat tüketilmemelidir. Pilav, patates, ekmek gibi besinler yasaklı yiyeceklerdendir. Özellikle kahvaltıda ekmek yerine ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişlerin tüketilmesi tavsiye edilir. Salata ve yemeklerde ayçiçeği yağı kullanılması yasaktır.

Karatay diyeti nasıl yapılıyor?

Karatay diyetinde glisemik indeksi yüksek karbonhidrat tüketilmemelidir. Pilav, patates, ekmek gibi besinler yasaklı yiyeceklerdendir. Özellikle kahvaltıda ekmek yerine ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişlerin tüketilmesi tavsiye edilir. Salata ve yemeklerde ayçiçeği yağı kullanılması yasaktır. Bunun yerine zeytinyağı ve tereyağı kullanılmaktadır. Güne başlarken sağlıklı bir kahvaltı yapılması en önemli adımlardan biridir. Protein açısından zengin bir kahvaltı yapılması önerilmektedir. Karatay diyetinde ara öğün yoktur. Gün içerisinde 3 ana öğün ile beslenilir. 4-5 saat ara vererek bir diğer öğüne geçilir. Turşu en faydalı besinler arasında yer almaktadır. Özellikle evde hazırlanmış bol sirkeli ve az tuzlu turşunun tüketilmesi tavsiye edilir. Karatay diyetinde tüketilecek olan besinlerin pişirilme yöntemi düşük ısıda ve uzun süreli olmalıdır. Gün içerisinde şekersiz çay ve kahve tüketilmesinde bir sakınca yoktur. meyve suları, şekerli ve gazlı içecekler kesinlikle yasaklı yiyeceklerdendir. Diyet sırasında su tüketimi oldukça önemlidir. Gün içerisinde en az 2 litre su içilmelidir. Suyunuza limon sıkarak içmeniz de yağ yakımını hızlandıracaktır.

Her diyette olduğu gibi Karatay diyetinde de egzersiz yapmak kilo vermeyi hızlandıracaktır. Gün içerisinde 45 dakika veya 1 saatlik yürüyüşler daha etkili sonuç almanıza yardımcı olur.

Canan Karatay diyeti ile kaç kilo verilir?

Karatay diyeti hızlı kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği diyet türlerinden biridir. Bu diyeti kurallarına uyarak uygulayan kişiler, 10- 15 gün içerisinde yaklaşık 5 kilogram vermektedir.

Karatay diyet listesi

Bu örnek diyet listesini 1 hafta boyunca uygulayabilirsiniz.

Kahvaltı:

-Haşlanmış 1 adet yumurta, veya 2 yumurta ile hazırlanmış menemen

-2 ince dilim beyaz peynir ( tulum veya ezine olmayacak )

-8-10 adet zeytin (üzerine zeytinyağı, kekik ve pul biber ekleyebilirsiniz )

-6 adet ceviz içi veya fındık

Öğlen:

-Zeytinyağlı sebze yemeği ( 6 kaşık ), 1 bardak ayran, bol yeşil salata ( zeytinyağlı )

Veya 1 porsiyon meyve ( kabuğu ile tüketilen lifli meyve tercih etmeniz önerilir ), 1 avuç ceviz veya çiğ badem

Akşam:

-Izgara balık veya tavuk eti veya kırmızı et, zeytinyağlı bol yeşil salata, 1 kase yoğurt ( ev yoğurdu tavsiye edilir )

Ara öğünler: şekersiz ve tatlandırıcısız bitki çayı tüketilebilir veya şekersiz ve kremasız kahve içilebilir. 

Canan Karatay diyeti püf noktaları

Her gün mutlaka 40 ile 60 dakika arasında yürüyüş önerilen bu diyette yine her gün 8 ile 10 bardak arasında su içilmelidir. Diyet içerisinde hazırlanılan yemekler düşük ısıda ve uzun süre pişirilirken salatalara zeytinyağı, sirke ve limon suyu katılmalıdır.

Alkollü ve gazlı içecekler ile birlikte hazır meyve sularının yasak olduğu Canan Karatay diyetinde ekmek, yapay tatlandırıcılar, pirinç ve patates gibi karbonhidratların tüketilmesi kesinlikle yasaktır.

Bunların yerine badem, fıstık, fındık veya ceviz gibi kuru yemişler alternatif olarak tüketilebilir. Pirinç ve makarnanın da kesinlikle yasak olduğu diyette günde bir porsiyon meyve tüketilebilir. Yemek yapılırken ay çiçek yağı ile mısır özü yağlarının yerine sızma zeytinyağı ve tereyağının kullanımı tavsiye edilirken, yiyecekler zeytin, zeytinyağı ve kekik ile nane gibi ürünlerin yer aldığı bir kapta yenebilir.

#Canan Karatay #diyet
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18