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Karantinayı unutup bankaya koştu

Bilecik’te karantinada olması gerekirken bankada yakalanan temaslı vatandaş 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı.

Sağlık 24.08.2021, 12:04
Karantinayı unutup bankaya koştu

Bilecik’te karantinada olması gerekirken bankada yakalanan temaslı vatandaş 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı.

Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde bir banka şubesine girmek üzereyken HES kodundan temaslı olduğu tespit edilen Mehmet A., İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince güvenli bir noktaya alındı. Burada işlemleri tamamlanan şahıs ambulans ile karantina bölgesine geri gönderildi. Şahsa karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza yazıldı.

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