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Karantinadan çıkıp nüfus müdürlüğünde işlem yaptırmak istedi
TEKİRDAĞ'IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE COVİD-19 TESTİ POZİTİF OLAN BİR YAKINI OLMASI NEDENİYLE KONTROL AMAÇLI KARANTİNADA TUTULAN VATANDAŞ, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GELEREK İŞLEM YAPTIRMAK İSTEYİNCE PANİK YAŞANDI.
Sağlık 19.08.2020, 17:51
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Covid-19 testi pozitif olan bir yakını olması nedeniyle kontrol amaçlı karantinada tutulan vatandaş, nüfus müdürlüğüne gelerek işlem yaptırmak isteyince panik yaşandı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Covid-19’lu yakını olması sebebiyle karantina altında tutulduğu öğrenilen bir vatandaşın nüfus müdürlüğüne gelerek işlem yaptırmak istedi. Görevli memurlardan birinin durumu fark etmesinin ardından vatandaş dışarı çıkarıldı. Sonrasında müdürlük çalışanları ve binadaki diğer çalışanlar dışarı çıkarılarak kapsamlı dezenfekte işlemi yapıldı. Dezenfekte işlemlerinin tamamlanmasının ardından işlemler devam etti.
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