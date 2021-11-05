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Karantinadaki üniversitelilere özel ilgi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüse yakalayıp karantinaya alınan üniversite öğrencilerine otel konforundaki huzurevini tahsis etti. Bütün ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan gençler, karantina sürelerini tamamladıktan sonra kaldıkları yurtlara sağlıklı bir şekilde dönüyor.

Sağlık 05.11.2021, 11:11
Karantinadaki üniversitelilere özel ilgi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüse yakalayıp karantinaya alınan üniversite öğrencilerine otel konforundaki huzurevini tahsis etti. Bütün ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan gençler, karantina sürelerini tamamladıktan sonra kaldıkları yurtlara sağlıklı bir şekilde dönüyor.

Üniversite eğitimi için Bursa’ya gelen gençlere her türlü kolaylığı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, konaklama desteği, öğrencilerin kullandığı su fiyatlarında yüzde 50 indirim gibi uygulamaların ardından önemli bir projeyi daha devreye aldı. Korona virüse yakalanan üniversiteli gençlerin karantina sürelerini daha sağlıklı bir ortamda geçirebilmeleri maksadıyla Büyükşehir Belediyesi Şukufe-Hamdi Sami Gökçen Huzurevi, tamamen hasta öğrencilere tahsis edildi. Toplam 33 odada 45 yatak kapasitesi olan, her odada mini buzdolabı, televizyon ve internet hizmetinin da bulunduğu otel konforundaki huzurevine gelen hasta öğrencilerin 3 öğün yemek ihtiyaçları da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. İnternet hizmeti sayesinde derslerinden de geri kalmayan öğrenciler, karantina sürelerini tamamladıktan sonra yine Büyükşehir Belediyesi tarafından, kaldıkları yurtlara bırakılıyor.

Uludağ Üniversitesi’nde eğitim görmek için Konya’dan gelen ve geldikten bir hafta sonra hastalığa yakalanan Nigar Ali, Büyükşehir Belediyesi’nden gördüğü ilginin kendisini şaşırttığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkanlarla hem hastalığı hem de karantina süresini sorunsuz atlattığını belirten Ali, internet sayesinde derslerinde de geri kalmadığını belirtti.

Yine 14 gün boyunca karantinada Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olan Fatma Çalıkıranoğlu ve Zeynep Manav da karantina süresince kendilerine gösterilen özel ilgiden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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