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Karantinada olması gerekirken çarşıda yakalanınca 3 bin 150 lira ceza kesildi

Bilecik’te evde karantinada olması gerekirken çarşı merkezde gezerken yakalanan şahsa 3 bin 150 liralık ceza kesildi.

Sağlık 27.09.2021, 13:57
Karantinada olması gerekirken çarşıda yakalanınca 3 bin 150 lira ceza kesildi

Bilecik’te evde karantinada olması gerekirken çarşı merkezde gezerken yakalanan şahsa 3 bin 150 liralık ceza kesildi.

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerinde Bilecik İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından yapılan HES kodu sorgulaması yapılan Afgan uyruklu Haraun M.’nin korona virüs (Covit-19) temaslısı olduğu ortaya çıktı. Durumu hemen polis ekiplerine haber veren ekipler, Haraun M.’yi güvenli bir noktaya alınarak ambulans çağrıldı. Karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında 3 bin 150 liralık ceza tutanağı düzenlenen Haraun M., 112 Acil Servis ekibince karantina adresine götürüldü.

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