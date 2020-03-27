Karantina günlerinde kilo almayın: Sağlıklı beslenme tüyoları

Karantina günlerinden ve yeni bir yazıdan herkese merhabalar. Birçoğumuz evde olduğumuz için daha az hareket ediyoruz. Eğer beslenmemize dikkat etmezsek ve egzersiz yapmazsak bu süreçte kilo alacağımız bir gerçek. Bu nedenle, karantina sürecini sağlıklı beslenme ve egzersizle geçirerek fazla kilo alımının önüne birlikte geçebiliriz.

Şimdi size, kendim de uyguladığım, sağlıklı beslenme tüyolarından bahsedeceğim.

1- Güne kahvaltı yaparak başlayın.

Günün ilk öğünü olan kahvaltıyı atlamayın. Yapılan araştırmalara göre, kahvaltı yapmayan kişiler kilo almaya daha çok meyilli oluyor. Hem sağlıklı ve zinde bir yaşam hem de kilo kontrolü için kahvaltı yapmaya özen göstermelisiniz. Aynı zamanda kahvaltıda yediklerinize de dikkat etmeniz gerekir. Simit, börek gibi yiyeceklerden uzak durmalısınız. Kahvaltınızda zeytin, peynir, domates, haşlanmış yumurta ve mevsim yeşilliklerine yer verebilirsiniz.

2- Ev yemeği tercih edin.

Ev yemeği yemek, hem daha sağlıklı hem de daha tasarruflu bir seçenektir. Dışarıda yediğiniz yemeğin hangi şartlar altında yapıldığını bilmezsiniz. Ancak evde pişirdiğiniz yemeğe koyduğunuz yağı, tuzu vb. bilirsiniz. Zorunlu olmadıkça dışarıdan yemek siparişi vermeyin ve kendi yemeğinizi kendiniz pişirin.

3- Gazlı içecekler, meyve suları yerine süt, soda, çay, ayran, şalgam suyu veya turşu suyu içebilirsiniz.

Asitli ve şekerli içecekler hem sağlıksızdır hem de kilo aldırır. Ben kilo kontrolü yaptığım için çok uzun seneler önce çaya ve Türk kahvesine şeker atmayı bıraktım. Çayınızı, kahvenizi şekersiz için. Bağışıklığınızı güçlendirmek için doğal probiyotik olan turşu suyu ve şalgam suyunu içebilirsiniz.

4- Ekmek arası yeme alışkanlığına ve fast-food tüketimine dur deyin.

Yukarıdaki hamburger ve patates kızartması çok enfes görünüyor değil mi? Ancak bu yemekleri tüketmeyi bırakıp yerine sağlıklı olanları tercih etmek inanın sizin için daha faydalı olacaktır. Tanıyanlar bilir; yaklaşık dokuz ayda 58 kilodan 49 kiloya düştüm. Bu süreçte spordan çok beslenmeme dikkat ettim. Çünkü ne kadar spor yaparsanız yapın sağlıklı bir kilo için en önemlisi; yediğinize, içtiğinize dikkat etmektir. O yüzden nasıl olsa egzersiz yapıyorum deyip sağlığınıza zarar veren yiyecekleri tüketmeyin. Sandviçleri, hamburgerleri, pizzaları, patates kızartmalarını, hamur işi gıdalarını ayda yılda bir tüketin.

5- Ara öğün yapın.

Metabolizmanızın çalışmasını düzenlemek için ara öğün yapmaya özen göstermelisiniz. Yemek yedikten birkaç saat sonra acıktığımı hissettiğimde ara öğün yapıyorum. Bazen sadece Türk kahvesi içiyorum bazen de meyve yiyorum. Türk kahvesinin yanına sağlıklı atıştırmalıklar ekleyebilirsiniz. Örneğin; hurma, kuru üzüm, kuruyemiş ya da küçük parça bir bitter çikolata.

6- Porsiyonlarınızı küçültün.

Son naçizane önerim ise; porsiyonlarınızı küçültmeniz üzerine olacak. Porsiyon kontrolü eşittir kilo kontrolüdür. Büyük porsiyon yemekler tercih etmeniz, şişkinliğe ve kilo alımına neden olur. Bunun yerine küçük tabaklarda hatta kasede yemek yemeyi tercih edin.