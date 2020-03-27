Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
88125
ALTIN
337.848
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0364
EURO
7.1137

Karantina günlerinde kilo almayın: Sağlıklı beslenme tüyoları

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çoğumuz evlere kapandı. En başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bazılarımız hala dışarıya çıkmak ve çalışmak zorunda olsa da nüfusun büyük çoğunluğu evlerine kapanmış halde... Can sıkıntısından yemek yapan da var yemek yiyen de... Bazılarımız evden çalışıyor ve eve yemek siparişi veriyor. Bazılarımız evde spor yapıyor, bazılarımız ise hareketsizlikten şimdiden kilo almış durumda... O halde kontrolü ele alıp sağlıklı beslenme zamanı! Peki bunu nasıl yapacağız? Haydi şimdi sağlıklı beslenmeye başlamak için Ebru Bektaşoğlu'nun tavsiyelerine kulak verelim...

Karantina günlerinde kilo almayın: Sağlıklı beslenme tüyoları

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çoğumuz evlere kapandı. En başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bazılarımız hala dışarıya çıkmak ve çalışmak zorunda olsa da nüfusun büyük çoğunluğu evlerine kapanmış halde... Can sıkıntısından yemek yapan da var yemek yiyen de... Bazılarımız evden çalışıyor ve eve yemek siparişi veriyor. Bazılarımız evde spor yapıyor, bazılarımız ise hareketsizlikten şimdiden kilo almış durumda... O halde kontrolü ele alıp sağlıklı beslenme zamanı! Peki bunu nasıl yapacağız? Haydi şimdi sağlıklı beslenmeye başlamak için Ebru Bektaşoğlu'nun tavsiyelerine kulak verelim...

27 Mart 2020 Cuma 16:43
2010 Okunma
Karantina günlerinde kilo almayın: Sağlıklı beslenme tüyoları

Karantina günlerinden ve yeni bir yazıdan herkese merhabalar. Birçoğumuz evde olduğumuz için daha az hareket ediyoruz. Eğer beslenmemize dikkat etmezsek ve egzersiz yapmazsak bu süreçte kilo alacağımız bir gerçek. Bu nedenle, karantina sürecini sağlıklı beslenme ve egzersizle geçirerek fazla kilo alımının önüne birlikte geçebiliriz.

Şimdi size, kendim de uyguladığım, sağlıklı beslenme tüyolarından bahsedeceğim.

1- Güne kahvaltı yaparak başlayın.

Günün ilk öğünü olan kahvaltıyı atlamayın. Yapılan araştırmalara göre, kahvaltı yapmayan kişiler kilo almaya daha çok meyilli oluyor. Hem sağlıklı ve zinde bir yaşam hem de kilo kontrolü için kahvaltı yapmaya özen göstermelisiniz. Aynı zamanda kahvaltıda yediklerinize de dikkat etmeniz gerekir. Simit, börek gibi yiyeceklerden uzak durmalısınız. Kahvaltınızda zeytin, peynir, domates, haşlanmış yumurta ve mevsim yeşilliklerine yer verebilirsiniz.

2- Ev yemeği tercih edin.

Ev yemeği yemek, hem daha sağlıklı hem de daha tasarruflu bir seçenektir. Dışarıda yediğiniz yemeğin hangi şartlar altında yapıldığını bilmezsiniz. Ancak evde pişirdiğiniz yemeğe koyduğunuz yağı, tuzu vb. bilirsiniz. Zorunlu olmadıkça dışarıdan yemek siparişi vermeyin ve kendi yemeğinizi kendiniz pişirin.

3- Gazlı içecekler, meyve suları yerine süt, soda, çay, ayran, şalgam suyu veya turşu suyu içebilirsiniz.

Asitli ve şekerli içecekler hem sağlıksızdır hem de kilo aldırır. Ben kilo kontrolü yaptığım için çok uzun seneler önce çaya ve Türk kahvesine şeker atmayı bıraktım. Çayınızı, kahvenizi şekersiz için. Bağışıklığınızı güçlendirmek için doğal probiyotik olan turşu suyu ve şalgam suyunu içebilirsiniz.

4- Ekmek arası yeme alışkanlığına ve fast-food tüketimine dur deyin.

Yukarıdaki hamburger ve patates kızartması çok enfes görünüyor değil mi? Ancak bu yemekleri tüketmeyi bırakıp yerine sağlıklı olanları tercih etmek inanın sizin için daha faydalı olacaktır. Tanıyanlar bilir; yaklaşık dokuz ayda 58 kilodan 49 kiloya düştüm. Bu süreçte spordan çok beslenmeme dikkat ettim. Çünkü ne kadar spor yaparsanız yapın sağlıklı bir kilo için en önemlisi; yediğinize, içtiğinize dikkat etmektir. O yüzden nasıl olsa egzersiz yapıyorum deyip sağlığınıza zarar veren yiyecekleri tüketmeyin. Sandviçleri, hamburgerleri, pizzaları, patates kızartmalarını, hamur işi gıdalarını ayda yılda bir tüketin.

5- Ara öğün yapın.

Metabolizmanızın çalışmasını düzenlemek için ara öğün yapmaya özen göstermelisiniz. Yemek yedikten birkaç saat sonra acıktığımı hissettiğimde ara öğün yapıyorum. Bazen sadece Türk kahvesi içiyorum bazen de meyve yiyorum. Türk kahvesinin yanına sağlıklı atıştırmalıklar ekleyebilirsiniz. Örneğin; hurma, kuru üzüm, kuruyemiş ya da küçük parça bir bitter çikolata.

6- Porsiyonlarınızı küçültün.

Son naçizane önerim ise; porsiyonlarınızı küçültmeniz üzerine olacak. Porsiyon kontrolü eşittir kilo kontrolüdür. Büyük porsiyon yemekler tercih etmeniz, şişkinliğe ve kilo alımına neden olur. Bunun yerine küçük tabaklarda hatta kasede yemek yemeyi tercih edin.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ece Vahapoğlu'nun kaleminden "Fit Hamilelik" raflarda...
Ece Vahapoğlu'nun kaleminden "Fit Hamilelik" raflarda...
KORONAVİRÜS PSİKOSOSYAL KURULU OLUŞTURULMALI
KORONAVİRÜS PSİKOSOSYAL KURULU OLUŞTURULMALI
SAVAŞÇI MEYVE VE SEBZELER
SAVAŞÇI MEYVE VE SEBZELER

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim