Karantina altına alınan evlere afiş asıldı
ALDIĞI KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİYLE ADINDAN ÜLKE ÇAPINDA SÖZ ETTİREN AYDIN'IN KARACASU İLÇESİNDE, KARANTİNADAKİ KİŞİLERİN İHLALLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN KARANTİNA ALTINA ALINAN EVLERE AFİŞ ASILDI.
Aldığı korona virüs önlemleriyle adından ülke çapında söz ettiren Aydın’ın Karacasu ilçesinde, karantinadaki kişilerin ihlallerini önlemek için karantina altına alınan evlere afiş asıldı.
Karacasu’da vaka sayılarının artması üzerine pozitif vaka bulunanların ve bunlarla temas edenlerin evleri afiş asılarak işaretlendi. Karacasu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Salgın Yönetim Kurulu kararı gereğince ilçede karantina evleri için hazırlanan afişler, ekipler tarafından asıldı. Afişlerde, "Dikkat, Covid-19 nedeni ile bu ev karantina altındadır. Giriş ve çıkış yasaktır. Şahıslarla temas eden kişilerin kendi sağlıkları için 44116 16 numaralı telefona bilgi vermeleri gerekmektedir. #evdekal, #evdehayatvar Karacasu Kaymakamlığı" ifadeleri yer aldı.
Karacasu, Kurban Bayramı’na kadar tek bir vakanın görülmemesiyle dikkat çeken ilçelerden biri olurken, bayramın ardından ilçe dışından gelenlerin taşıdığı virüsle ilçedeki vaka sayısı 8, temaslı sayısı 108’e çıkmıştı.
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