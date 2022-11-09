Karadeniz’in kalbi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde atıyor

Karadeniz Bölgesinin sağlık yükünü çeken Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki kalp merkezinde 1 yıl içerisinde 8 bin hastaya koroner anjiyografi yapıldı. Kardiyoloji Uzm. Prof. Dr. Uğur Arslan, "Uzak illerden hastalarımız geliyor. 7/24 açık bir şekilde tüm bölgeye hizmet vermekteyiz" dedi.

Bünyesinde bulundurduğu 2 adet yoğun bakım, 1 adet servis, 3 adet koroner anjiyografi ünitesi ile Karadeniz Bölgesinden yoğun bir hasta çeken kalp merkezi, binlerce hastaya şifa oluyor. Uzman ekiple birlikte kalp krizi, koroner anjiyografi, stent, balon takma, atrial septal defekt (ASD) kapama, transkatater kapak değişimi, elektrofizyolojik ve ablasyon işlemlerinin yapıldığı merkezde acil kalp krizi vakalarına karşı da tetikte bekleniyor. Merkez 7/24 hizmet veriyor.

"Tanı konusunda özellikle uzmanlaşmış bir ekibimiz mevcut"

Kalp merkezi hakkında bilgi veren Kardiyoloji Uzm. Prof. Dr. Uğur Arslan, "Kalp ve damar cerrahisi ait yoğun bakım servisimiz var. Kalp merkezimiz Samsun’a ve Samsun çevresindeki illere hizmet ediyor. Ciddi bir hasta yoğunluğumuz mevcuttur. Merkezimizde özellikli işlemler fazla yapılıyor. Tanı konusunda özellikle uzmanlaşmış bir ekibimiz mevcuttur. 24 saat açık bir şekilde tüm bölgeye kalp krizleri konusunda hizmet vermekteyiz. Hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Damarlarını da hızlı bir şekilde açarak hızlıca tedavi ediyoruz. Büyük bir merkez olduğumuz söylemek isterim. Karadeniz’in kalbi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde atıyor diyebiliriz" diye konuştu.

Yılda 8 bin hasta

Hasta işlem sayılarına değinen Arslan, "Yılda 8 bin kadar koroner anjiyografi yapıyoruz. Bunların 3’te 1’ine stent ve balon takma işlemleri yapıyoruz. Pil konusunda da ciddi tecrübelerimiz var. ASD kapama gibi yapısal kalp hastalıklarına girişim konusunda ciddi bir tecrübemiz var. Transkatater kapak değişimini bölgemizde yapmaktayız. Bizden uzak illerden gelen hastalarımız olmaktadır. Elektrofizyolojik çalışmalar ve ablasyon işlemlerini de gerçekleştiriyoruz. Bütün bu verilere bakarsak gerçekten Karadeniz’in kalbinin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde attığını söyleyebiliriz. Biz burada sadece asistan eğitimi vermiyoruz. Yurt dışında gelen bazı arkadaşlara, kardiyologlara burada özellikli işlemler konusunda eğitimler vermekteyiz" şeklide konuştu.