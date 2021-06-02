Karadeniz’deki 18 ilin 17’sinde vaka sayıları düştü

Son açıklanan illere göre haftalık vaka (100 binde) tablosuna göre Karadeniz’de bulunan 18 il içerisinde Bayburt dışındaki tüm illerde vaka sayısı düştü.

İllere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) açıklandığı ilk haftalarda Türkiye’de nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip il olarak dikkat çeken Samsun, son haftalardaki vaka azalışı ile bu sıralamada plakası olan 55. sıraya kadar geriledi. 15-21 Mayıs tarihleri arasındaki nüfusa oranla vaka sayısında 97,19 olan Samsun’daki vaka sayısı 22-28 Mayıs tarihleri arasında ise 55,60’a düştü.

Karadeniz Bölgesi’ndeki iller içerisinde geçen haftaya göre vaka sayısı artan tek il Bayburt oldu. Bayburt’ta 15-21 Mayıs tarihleri arasındaki nüfusa oranla vaka sayısı 65,93 olarak dikkat çekerken, 22-28 Mayıs tarihleri arasında ise 78,13’e yükseldi.

Karadeniz’de 17 ilde vaka sayıları düştü

Nüfusa oranla vaka sayısında Karadeniz Bölgesi’ndeki illere bakıldığında 100 bin nüfusa oranla Artvin’deki vaka sayısı geçen haftaya göre 74,93’ten 45,43’e düştü. Rize’de 119,64 olan vaka sayısı 83,63’e düştü. Trabzon’da 93,73 olan vaka sayısı bu hafta 72,92’ye düştü. Bayburt’ta 65,93’ olan vaka sayısı 78,13’e çıktı. Gümüşhane’de 163,72 olan vaka sayısı 162,31’e düştü. Giresun’da 84,69 olan vaka sayısı 64,41’e düştü. Tokat’ta 112,90 olan vaka sayısı 101,19’ düştü. Ordu’da 117,28 olan vaka sayısı 88,78’e düştü. Samsun’da 97,19 olan vaka sayısı 55,60’a düştü. Amasya’da 79,29 olan vaka sayısı 59,02’ye düştü. Çorum’da 99,03 olan vaka sayısı 73,38’e düştü. Sinop’ta 51,28 olan vaka sayısı 39,27’e düştü. Kastamonu’da 99,10 olan vaka sayısı 57,12’ye düştü. Karabük’te 73,48 olan vaka sayısı 59,11’e düştü. Bartın’da 83,43 olan vaka sayısı 64,83’e düştü. Zonguldak’ta 129,90 olan vaka sayısı 96,92’ye düştü. Düzce’de 118,02 olan vaka sayısı 90,48’e düştü. Bolu’da ise 15-21 Mayıs 2021’2de 139,14 olan haftalık vaka sayısı 22-28 Mayıs tarihleri arasında 112,13’e düştü.