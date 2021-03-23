Karadeniz’de nüfusun yüzde 22,31’i aşılandı

Türkiye nüfusunun yüzde 16,24’üne korona virüsü (Kovid-19) aşısı yapılırken, nüfusa oranla vaka sayısının en çok olduğu Karadeniz Bölgesi’nde ise bu oran yüzde 22,31’e ulaştı.

Normalleşme adımlarının atıldığı Türkiye’de mutant virüslerin de etkisiyle vaka sayıları tekrar artış eğilimine girdi. Bir önceki haritaya göre kırmızı listede yer alan illerin sayısı artarken, birçok il ise çok yüksek riskli iller arasına girdi.

En fazla ’çok yüksek riskli’ il Karadeniz Bölgesi’nde

İllere göre risk durumu haritasına göre 18 ili içinde bulunduran Karadeniz Bölgesi’nde 9 çok yüksek riskli (Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop), 4 yüksek riskli (Artvin, Düzce, Zonguldak, Bolu), 5 de orta riskli (Bartın, Kastamonu, Karabük, Çorum, Bayburt) grupta yer alan il var. 7 milyon 916 bin 169 nüfusa sahip Karadeniz’de nüfusun aşılanma ortalaması Türkiye ortalamasının üstünde seyrediyor. Türkiye nüfusunun yüzde 16,24’ü aşılanırken, Karadeniz’deki illerde ise nüfusun yüzde 22,31’i aşılandı. Türkiye’de bölgelere bakıldığı zaman en fazla ‘çok yüksek riskli’ ilin bulunduğu (9 il) Karadeniz Bölgesi’nde, Türkiye genelinden yüzde 6,7 daha fazla aşılama yapıldı. Türkiye’de 1. doz aşılama yapılan 8 milyon 91 bin 273 kişiden 1 milyon 71 bin 168’i Karadeniz Bölgesi’nde. Ülke genelinde 2. doz aşılanan 5 milyon 491 bin 961 kişiden 695 bin 104’ü de yine Karadeniz’den oldu. Türkiye’de aşılanan toplam 13 milyon 583 bin 234 kişiden 1 milyon 766 bin 272’si yine Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illerdeki kişilerden oluştu.

Karadeniz Bölgesi’nde 2. doz aşı yapılan kişi sayısı 100 bini geçen tek il Samsun oldu

Karadeniz’de en çok kişiye aşı yapılan il Samsun oldu. Samsun ayrıca Karadeniz’de 2. doz aşı sayısında 100 bini geçen tek il oldu. Türkiye’de nüfusa oranla vaka sayısı en fazla il olan Samsun’da 169 bin 673 kişiye birinci doz, 107 bin kişiye ikinci doz olmak üzere toplam 276 bin 673 kişiye aşı yapıldı.

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan diğer illerdeki aşı sayıları ise şöyle:

"Artvin’de 25 bin 817 kişiye birinci doz, 18 bin 416 kişiye ikinci doz olmak üzere 44 bin 233 kişiye aşı yapıldı.

Rize’de 43 bin 182 kişiye birinci doz, 30 bin 931 kişiye ikinci doz olmak üzere 74 bin 113 kişiye aşı yapıldı.

Trabzon’da 107 bin 760 kişiye birinci doz, 76 bin 863 kişiye ikinci doz olmak üzere 184 bin 623 kişiye aşı yapıldı.

Bayburt’ta 6 bin 899 kişiye birinci doz, 4 bin 330 kişiye ikinci doz olmak üzere 11 bin 229 kişiye aşı yapıldı.

Gümüşhane’de 13 bin 195 kişiye birinci doz, 8 bin 761 kişiye ikinci doz olmak üzere 21 bin 956 kişiye aşı yapıldı.

Ordu’da 106 bin 295 bin kişiye birinci doz, 66 bin 598 kişiye ikinci doz olmak üzere 172 bin 893 kişiye aşı yapıldı.

Tokat’ta 81 bin 219 kişiye birinci doz, 54 bin 795 kişiye ikinci doz olmak üzere 136 bin 14 kişiye aşı yapıldı.

Amasya’da 52 bin 269 kişiye birinci doz, 38 bin 486 kişiye ikinci doz olmak üzere 90 bin 755 kişiye aşı yapıldı.

Sinop’ta 36 bin 290 kişiye birinci doz, 20 bin 28 kişiye ikinci doz olmak üzere 56 bin 318 kişiye aşı yapıldı.

Çorum’da 72 bin 94 kişiye birinci doz, 46 bin 657 kişiye ikinci doz olmak üzere 118 bin 751 kişiye aşı yapıldı.

Kastamonu’da 58 bin 780 kişiye birinci doz, 34 bin 348 kişiye ikinci doz olmak üzere 93 bin 128 kişiye aşı yapıldı.

Karabük’te 31 bin 593 kişiye birinci doz, 20 bin 364 kişiye ikinci doz olmak üzere 51 bin 957 kişiye aşı yapıldı.

Bartın’da 28 bin 67 kişiye birinci doz, 16 bin 531 kişiye ikinci doz olmak üzere 44 bin 598 kişiye aşı yapıldı.

Bolu’da 45 bin 209 kişiye birinci doz, 32 bin 535 kişiye ikinci doz olmak üzere 77 bin 744 kişiye aşı yapıldı.

Zonguldak’ta 78 bin 957 kişiye birinci doz, 46 bin 39 kişiye ikinci doz olmak üzere 124 bin 996 kişiye aşı yapıldı.

Düzce’de 40 bin 875 kişiye birinci doz, 26 bin 245 kişiye ikinci doz olmak üzere 67 bin 120 kişiye aşı yapıldı."

Karadeniz’de Samsun ile birlikte 18 ilin tamamında 1 milyon 71 bin 168 kişiye birinci doz, 695 bin 104 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplam 1 milyon 766 bin 272 kişiye aşı yapıldı.