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Karadeniz inadı bölgedeki vaka artışında önemli etken oldu

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kentteki vaka artışlarına dikkat çekerek, “Vaka yükselişi Karadenizli insanların inadından kaynaklanıyor, yap denileni yapmama özelliğinden kaynaklanıyor, tersine çalışıyoruz” dedi.

Sağlık 23.02.2021, 15:36
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Karadeniz inadı bölgedeki vaka artışında önemli etken oldu

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kentteki vaka artışlarına dikkat çekerek, “Vaka yükselişi Karadenizli insanların inadından kaynaklanıyor, yap denileni yapmama özelliğinden kaynaklanıyor, tersine çalışıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı. “covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 15-21 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 68,23, Ankara’da 35,39, İzmir’de 42,67 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Ordu, Giresun ve Trabzon olarak sıralandı. İl il sıralanan vaka sayılarına göre ise Ordu’da rakamlar 228,40’a yükseldi.

“Karadeniz insanının inadı, vaka artışında etkili oluyor”

Ordu’daki artışı değerlendiren Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, artıştaki en büyük etkenin bölge insanının inadından kaynaklandığını söyledi. Enginyurt, “Karadeniz’in sosyo kültürel yapısından kaynaklanıyor, Karadenizli insanların inadından kaynaklanıyor. Yap denileni yapmama özelliğinden kaynaklanıyor. Tersine çalışıyoruz, Ordu’nun dereleri yukarı akar gibi bizim de aklımız yukarıya çalışıyor. Bu şekilde doğrudur dediğimizde vatandaşımız özellikle tersini yapıyor. Sokaklardaki insanların 100 tanesini durdurun, 99 tanesinin işi yok. Evet, esnaf kan ağlıyor biliyorum ama vatandaş esnaftan alışveriş yapmak veya işi olduğu için sokakta değil. Bu kadar kalabalık Ordu’da hiçbir zaman görülmemiştir. Fındık hasadı öncesi dönemde ve bayram arifelerinde böyle kalabalıklar olur. Sanki şu an korona virüsü yok, bayram havası var gibi sokaklar tıklım tıklım dolu. Millet, yap denilenin aksine davranmak adına sokakları amaçsız bir şekilde dolduruyor” dedi.

“Köylerde izole olmayı insanlar yanlış anladılar”

Enginyurt, insanlar için köylerde izole olunması yönündeki uyarıların yanlış anlaşıldığını ifade ederek, “Tabii sorunlar sadece bunlar değil, köylere gidin dedik ama yanlış anladılar. Biz, ‘kendinizi izole edin’ demek istedik. Vatandaşımız birden bir tarımı sevmeye başladı. Bahçesini diken kaplayan vatandaş bile hafta sonu yasak olduğu için tarım izni alarak köylere kaçtı, tarım yaptıkları da yok” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de birinci olduk, sonrasında herhalde hedefimiz dünya birinciliği olacak”

“Vatandaş, korona virüsü sürecinde ne yapılmaması gerekiyorsa onu yaptı ve tebrik ediyorum” diyen Prof. Dr. Enginyurt, “Ordu ili birinci oldu. Şimdi Türkiye’de birinciyiz, bundan sonra herhalde hedefimiz dünya birinciliği olacak. Biz uyarılarımızı yaptık, elimizden geldiğince hasta olan vatandaşlarımızı tedavi etmeye çalıştık ve çalışıyoruz ancak vatandaş elinden gelenin tersini yaptı. Toplu her türlü sosyal hareketimiz tehlike oluşturuyor. Sosyal mesafe ve sosyal zaman diye bir şey vardır, bir alanda kalınması gereken süre dahi kısıtlıdır. Birlikte olduğumuz kişilerle bile zamanı kısıtlı kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kentte denetimler sürerken, hoparlörler ile vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuluyor.
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