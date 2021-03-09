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KARACİĞERİNDEKİ 8 KİLOLUK DAMAR YUMAĞINDAN TÜRKİYE’DE KURTULDU

Bosna Hersek’te yaşayan 59 yaşındaki Nasiha Radovovic’in 2005 yılında karaciğerinde hemanjiom yani damar yumağı tespit edildi. 16 yıl boyunca Hırvatistan, Avusturya, Bosna Hersek gibi pek çok ülkede doktora gitti ancak tedavi olamadı. Bu süreçte kitle 8 kiloya ulaşarak karaciğerini tamamen kapladı ve karaciğer yetmezliği gelişti. Gittiği birçok merkezde Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin övgüsünü duyan Radovovic, araştırmaları sonucu Memorial Bahçelievler Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat’a ulaştı ve karaciğer nakli olarak yeni bir hayata başladı.

Sağlık 09.03.2021, 09:54
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KARACİĞERİNDEKİ 8 KİLOLUK DAMAR YUMAĞINDAN TÜRKİYE’DE KURTULDU

“Hırvatistan, Avusturya ve Bosna Hersek’te çözüm bulamadılar”

Prof. Dr. K. Yalçın Polat ve ekibinin gerçekleştirdiği 10 saat süren başarılı nakil sonucunda sağlığına kavuşan Radovovic, “Avusturya’dan bile bu ameliyatı yapamayacaklarını söylediler. Türkiye’nin organ nakli alanında çok ileri bir seviyede olduğunu duyuyordum ve yaşamak için daha fazla vaktim kalmadığını bildiğim için zaman kaybetmeden buraya gelerek Prof. Dr. K. Yalçın Polat’a muayene oldum. Hızlı bir hazırlık sürecinin ardından kızım Leyla’dan alınan karaciğer bana nakledildi. Şimdi çok iyiyim. Karnımdaki o büyük kitleden kurtuldum. Kendimi çok daha hafif ve mutlu hissediyorum” dedi.

“Tüm dünyada çok nadir görülen bir vaka”

Radovovic’in eski sağlığına kavuştuğunu ve kısa sürede ülkesine döneceğini söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat da “Bu hastayı özel kılan durum, hemanjiom nedeniyle karaciğer nakli gereken dünyadaki sayılı hastadan biri olmasıydı. Bugüne kadar yaptığım yaklaşık 1300 nakil arasında 2. kez böyle bir vakayla karşılaştım. Ancak ekibimizle iyi bir hazırlık sürecinin ardından nakli gerçekleştirdik. Hastamız hızlı bir iyileşme gösteriyor. Biz de bu tür zamanlarda emeklerimizin karşılık bulduğunu görüyor, Bosna Hersek’ten ve dünyanın pek çok ülkesinden hastaları kısa sürede iyileştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Damar yumağı kadınlarda daha çok görülüyor

Hemanjiomların karaciğerde özellikle de kadınlarda daha çok görülen iyi huylu genişlemiş damarsal yapılar olduklarını ve halk arasında damar yumağı olarak bilindiğini söyleyen Prof. Dr. Polat, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu hastamızdaki hemanjiom tüm batını kaplamıştı. Yani artık normal karaciğer dokusu kalmamış, tüm batın hemanjiom ile kaplanmıştı. Teknik olarak oldukça zor bir ameliyattı. İyi huylu tümör olmasına rağmen hemanjiom büyüklüğünden dolayı hastada artık karaciğer yetmezliği gelişmişti. İleri derecede distansiyon (organ şişmesi) vardı ve acil olarak müdahale gerektiriyordu. Ameliyatı diğer anlamda zorlu kılan özellikse bu kadar büyük bir damarsal yapının bu kadar kanlı bir organı tamamen kaplamış olmasıydı. Tüm bunlar hastanın karaciğer naklini çok komplike hale getirmişti. Ancak ekibimizle iyi bir hazırlık sürecinin ardından yaklaşık 10 saatlik bir ameliyatla karaciğer naklini gerçekleştirdik. Bu ameliyatta kendi özel tekniklerimiz sayesinde toplam 2 ünite kan kullandık. Ameliyat esnasında ve sonrasındaki yakın takip ve yoğun bakım sürecinin ardından karaciğer fonksiyonları tamamen normale döndü. Hastamızı yaklaşık 15 gün içerisinde taburcu ettik. Kontrollerinde bir sorun olmadığını görüyoruz. Kısa süre içerisinde ülkesine geri dönecek. Eski sağlıklı yaşamına yeniden adım attı.”

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