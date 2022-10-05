Karaciğer yetmezliğine girdi, 1 saat sonra uygun organ bulundu

Osmaniyeli gencin yaşadıkları, sağlıkta ‘doğru organizasyon’un hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Karaciğer yetmezliğine giren 16 yaşındaki lise öğrencisine, 1 saat sonra Trabzon’da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin karaciğerinin uygun olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığının uçağıyla Trabzon’dan alınan karaciğer, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde genç hastaya nakledildi.

Osmaniye’de açık lise öğrencisi olan P.D. (16), 13 Eylül’de ateş ve karın ağrısı nedeniyle ailesi tarafından bir hastaneye gönderildi. Hastanede ateş düşürücü ve ağrı kesici verilen gencin sıkıntısı devam edince, 18 Eylül’de babası başka bir hastaneye götürdü. Özel hastanenin acil servisinde görevli doktor, P.D.’nin durumundan şüphelenince “Acilen Adana Şehir Hastanesi’ne gidin” önerisinde bulundu. Aynı gün Adana Şehir Hastanesi’ne götürülen P.D.’de sarılık belirtileri gören doktorlar, yapılan tetkikler üzerine karaciğer yetmezliği belirledi. Yoğun bakıma alınan P.D.‘nin tedavisi devam ederken, acil karaciğer nakli kararı alındı. Adana Şehir Hastanesi yetkilileri, acil karaciğer nakli kararını saat 22.00’de Sağlık Bakanlığı Ulusal Karaciğer Bildirim Sistemi’ne iletti. Yaklaşık 1 saat sonra sistem yöneticileri, aynı gün Trabzon’da beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan bir kişinin karaciğerinin, P.D.’ye uygun olduğunu belirledi.

Nakil ameliyatı 12 saat sürdü

Bunun üzerine Adana Şehir Hastanesi’nin başhekimi de olan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar başkanlığındaki ekip, Sağlık Bakanlığına ait uçakla Trabzon’a gitmek üzere 19 Eylül saat 03.00’te havalandı. Trabzon’dan alınan karaciğer, sabaha karşı Adana’ya ulaştırıldı ve nakil operasyonu başlatıldı. Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Op. Dr. Sefa Özyazıcı, Op. Dr. Adnan Kuvvetli, Op. Dr. Cihan Gökler, Dr. Basrican İnce ile anestezi uzmanları, hemşireler ve teknisyenlerden oluşan ekip, tam 12 saat süren bir ameliyatla karaciğeri P.D.’ye nakletti.

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nurdan Ünlü’nün takibinde 3 gün yoğun bakımda kalan P.D. 21 Eylül’de servise alındı. Tedavisi devam eden ve babası M.D.’nin bir an olsun yanından ayrılmadığı genç hastanın durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, P.D.’nin karaciğer naklinde yaşanan sürecin, organ bağışı ve bu konudaki doğru organizasyonun önemine iyi bir örnek olduğunu söyledi.

"1 saatte bulunması büyük şans"

Prof. Dr. Çetinkünar, kadavradan organ bağışlarında, bir yandan bir aile yakınını kaybetmenin üzüntüsü yaşanırken, diğer yandan başka bir insana hayat verildiğini ifade ederek, "Bu vakamızda da 16 yaşındaki Osmaniyeli gencimizi, Trabzon’daki ailenin duyarlılığı kurtardı. Diğer yandan acil nakil ihtiyacının belirlenmesinden 1 saat sonra uygun karaciğer bulunması, P.D. için büyük bir şans. Bu kadar kısa sürede uygun organın bulunması, milyonda bir ihtimal diyebiliriz. Uygun karaciğer bulunmasaydı, hastamızı 4-5 günden fazla yaşatmak mümkün olmayacaktı. Bakanlığımızın organ bağışıyla ilgili başarılı organizasyonu da bu şansın hayat kurtarıcı bir unsura dönüşmesini sağladı. Sağlık Bakanlığı Ulusal Karaciğer Bildirim Sistemi’nin başarıyla işletilmesi sayesinde bağışlanan organ, acil ihtiyacı olan hastaya nakledilebildi.”

"Ömür boyu dua edeceğim"

P.D. ise kendisini çok iyi hissettiğini belirtirken, bir başka ailenin yaşadığı acının kendisi için büyük bir talihe dönüştüğünü sonradan öğrendiğini söyledi. P.D. “Sonradan öğrendiğime göre 1 saatte bana uygun organ bulunmuş. Bağışı yapan aileye çok teşekkür ediyorum. Ömür boyu onlar ve kaybettikleri yakınları için dua edeceğim” dedi.