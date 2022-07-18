Karaciğer yağlanması pankreas kanser riskini artırıyor

Pankreas kanserinin erken yakalansa dahi en tehlikeli kanser türlerinden birisi olduğunu bildiren Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Prof. Dr. Uğur Coşkun, sigara, şeker hastalığı, alkol ve bazı beslenme alışkanlıkları pankreas kanseri risk faktörleri olarak sayılabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Joo-Hyun Park ve arkadaşları tarafından alkol dışı karaciğer yağlanmasında pankreas kanser riskinin artırdığına yönelik bir çalışma yayınlandığını bildiren Prof. Dr. Uğur Coşkun, Scientific Reports dergisinde yayınlanan bu çalışmada, pankreas kanseri tanısı konulan 10 bin 470 hastanın analiz edildiği ve alkol dışı sebepler ile karaciğer yağlanması gelişen bireylerde pankreas kanseri riskinin yağlanması olmayanlara göre yüzde 17 daha fazla olduğu ortaya konulduğunu bildirdi. Prof. Coşkun, bu risk artışı obezitesi olmayan bireyler de de aynı şekilde daha fazla olduğunu, karaciğer yağlanmasının derecesi arttıkça pankreas kanser riskinin fazlalaşmakta olduğunu bildirdi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, son dönemlerde yayınlanan başka bir çalışmada karaciğer yağlanmasının karaciğer kanser riskini artırdığı ortaya koyduğu belirterek, “Bu çalışmada da karaciğer yağlanmasının obezite ve diabet gibi diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak pankreas kanseri riskini artırdığı gösterilmiş oldu. Karaciğer yağlanması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sık görülmekte. Bazen hekimler tarafından önemsiz gibi davranılmakta ve hastalar tarafından da bu nedenle göz ardı edilebilmekte. Fakat bu çalışmada da görüldüğü üzere başta kanserler olmak üzere siroz gibi bir çok tehlikeli duruma yol açabiliyor. Tedavisine ve ilerlemesini önlemeye yönelik mutlaka tedbirler alınmalı ve bu hastaların mutlaka bir gastroenteroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.