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Karaciğer naklinde şans 23’üncü vericide güldü

Samsun’da yaşayan ve karaciğer yetmezliği rahatsızlığı olan Abdullah Atmaca, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yeğeninden nakledilen karaciğer dokusuyla hayata tutundu. Acil nakil olması gereken Atmaca’ya 7 oğlu da verici olamadı, şans sıraya giren 25 akrabasından 23. kişi olan yeğeninde güldü.

Sağlık 17.02.2021, 10:53
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Karaciğer naklinde şans 23’üncü vericide güldü

Samsun’da yaşayan ve karaciğer yetmezliği rahatsızlığı olan Abdullah Atmaca, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yeğeninden nakledilen karaciğer dokusuyla hayata tutundu. Acil nakil olması gereken Atmaca’ya 7 oğlu da verici olamadı, şans sıraya giren 25 akrabasından 23. kişi olan yeğeninde güldü.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan 7 çocuk babası inşaat ustası Abdullah Atmaca (55), 6 ay önce üşüme ve halsizlik şikayetiyle Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. Atmaca’ya burada yapılan tetkik sonucu karaciğerinde sorun olduğu belirtildi. Daha sonra oğlunun düğünü için Antalya’ya gelen Abdullah Atmaca, yakınlarının önerisiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördü. Atmaca’ya karaciğer yetmezliği teşhisi konularak acil nakil yapılması gerektiği söylenildi. Bunun üzerine Atmacan’ın eşi ve çocukları nakil için hastaneye geldi. Birinci derece yakınlardan uygun verici çıkmaması üzerine devreye Abdullah Atmaca’nın yeğenleri ve yakın akrabaları girdi. 25 kişinin verici olmak için yaptığı başvurudan 22. sıradaki yeğeni Hakan Atmaca (30) uygun donör çıktı. Yapılan tetkiklerde karaciğerin nakle uygun görülmesi üzerine Hakan Atmaca’dan alınan karaciğer dokusu, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından Abdullah Atmaca’ya başarıyla nakledildi. Atmaca, nakil sonrası sağlığına kavuştu.

"Yeğenim başımın tacıdır"

Yeğeninin bağışladığı karaciğer ile hayata tutunan Abdullah Atmaca, “Rahatsızlığım geçtiğimiz yılın aralık ayında ortaya çıktı. Üşüme hissettim, halsizliğim oldu, Samsun’da doktora gittim. Karaciğerimin rahatsız olduğu söylendi. Oğlumun girişimleri ile Antalya’ya geldim. Yeğenim donör oldu. Sağlığıma kavuşurum inşallah. Yeğenim her zaman başımın tacıdır. Ameliyatımı gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum, alınlarından öpüyorum. Şu an bir sıkıntım yok” dedi.

"Şimdi bir de organ kardeşi olduk"

Dayısına bağışçı olan Hakan Atmaca, “Dayımın rahatsızlığını duyunca Antalya’ya geldim. Uygun verici olabileceğimi öğrendim. Verici oldum, çok şükür şu an dayım iyi. 25 kişi dayıma donör olmak için gelmiş ama 22’inci kişide ben uygun çıktım. Diğerleri uymamış. Dayım sağlığına kavuştuğu için mutluyum. Bize çok iyi bakıldı. Nakil vermeden önce çok iyi bilgi verildi, göz açıp kapayıncaya kadar her şey bitti. Ağrı sızım falan olmadı. Hiçbir şey olmamış gibi uyandım. Ağrı sızı yok, herkes nakil bekleyenlere verici olsun. Dayımla akrabalığım vardı, şimdi organ kardeşi olduk” diye konuştu.

"Herkes bu hastamız kadar şanslı değil"

Operasyonu gerçekleştiren Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise pandemi dönemi de olsa Sağlık Bakanlığının yönlendirmeleri doğrultusunda nakillere devam ettiklerini bildirdi. Karaciğer nakli gerektiren hastaların beklemesinin daha büyük risk oluşturduğunun altını çizen Aydınlı, “Hastamız Samsun’dan geldi. Hastamız seveni çok olduğu için birçok vericisiyle birlikte geldi. Yaptığımız tetkiklerde yeğeninin uyumlu olduğunu gördük ve oradan işlemlere devam ettik. Hastamızın kriptojenik karaciğer siroz denilen sebebi belli olmayan bir rahatsızlığı vardı. Bundan dolayı bir nakil yaptık. Verici taburcu oldu, kendisinin de durumu gayet iyi, birkaç gün sonra taburcu olacak. Canlı vericili operasyonlar yaklaşık 10 saat sürüyor. İki ameliyat eş zamanlı yapılıyor. Verici şu an gayet iyi, vericinin çok özenli işlem görmesini istiyoruz. 25 vericiden bir tanesini seçebildik. Hem veren hem de alanda sıkıntı olmaması gerekiyor. Bütün tetkikleri en üst seviyede yapıyoruz. Herkes bu hasta kadar şanslı değil” ifadelerini kullandı.
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