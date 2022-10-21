Karaciğer nakli olan hastaya ameliyat ekibinden sürpriz doğum günü kutlaması

Mersin’den Antalya’ya gelerek doğum gününde karaciğer nakli ameliyatı olan ve yoğun bakım süreci sonunda sağlığına kavuşan Ahmet Fazıl Selimoğlu’na, hastane odasında ameliyat ekibi tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Mersin’de yaşayan 3 çocuk babası Ahmet Fazıl Selimoğlu’na (68) 2004 yılında hepatit b teşhisi konuldu. Mersin’den Ankara’ya taşınan Selimoğlu, burada doktorların gözetimi altında 8 yıla yakın tedavi görerek memleketine döndü. Selimoğlu’nun rahatsızlıkları 4 yıl önce tekrar başladı. Bunun üzerine tekrar doktora giden Selimoğlu’na bir süre sonra hepatit b’ye bağlı olarak siroz hastalığı teşhisi konuldu. Selimoğlu, Diyarbakır’da bulunan doktoru tarafından, Medical Park Antalya Hastane Kompleksinde görevli Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu’na yönlendirildi. 28 Eylül’de hastaneye yatış yapan Selimoğlu’nun doğum günü, ameliyat sürecine denk geldi. Selimoğlu, yatıştan bir gün sonra ameliyata alındı, doğum gününü de yoğun bakımdan çıktığı gün kutladı.

Ameliyat ekibi doğum gününü unutmadı

Selimoğlu’nun yoğun bakımdan çıktığı günün, hastanın doğum günü olduğunu öğrenen hastane ekibi, hastalarını bu güzel gününde yalnız bırakmadı. Hastane ekibi tarafından Selimoğlu’na, kontrol için geldiği odasında doğum günü sürprizi gerçekleştirildi. Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu’nun getirdiği doğum günü pastası, Selimoğlu tarafından üflendi.

“Kızı donör olarak verici oldu”

Hastasının durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Aliosmanoğlu, “Hastamız hepatit b’ye bağlı sirozu varken bize başvuru yaptı. Diyarbakır’dan geldi. Son dönemlerinde nakil aşamasına geldiğini gördük. Karaciğerinde kitle oluşmuştu. Kızı donör olarak verici oldu, karaciğer naklini gerçekleştirdik. Tesadüfen o gün de doğum gününe denk gelmiş, bundan haberimiz yoktu. Başarılı ameliyat oldu, sonrasında da sıkıntı yaşamadık. Taburcu olma aşamasına geldi. Hepatit b hastalığı da negatife döndü. Bundan sonraki hayatında sağlıklı olmasını umuyoruz. Değerleri normale döndü” dedi.

“Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum”

2004 yılında hepatit b olarak rahatsızlığının başladığını belirten Selimoğlu ise “2004 yılında yapılan ilk operasyonun ardından bir 8 yıla yakın zamanı öyle geçirdim. Daha sonra rahatsızlıkların tekrar başladı. Mersin’de doktora başvurdum. 5 yıla yakın zaman da orada tedavi gördüm. Daha sonra rahatsızlıklarım artınca Diyarbakır’a gittim. Orada sirozun son aşamada olduğunu öğrendim. Doktorum beni Antalya’ya sevk etti, İbrahim Hoca’ya yönlendirdi. Yatıştan bir gün sonra ameliyat oldum. Yoğun bakımdan çıktığım gün, doğum günümdü. Kızım büyük bir fedakarlık yaparak benim için organını bağışladı. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Benim durumumda olan vatandaşlarımız nakille sağlığına kavuşabilir, organ nakli olmaktan korkmasınlar. Hocamız sayesinde turp gibiyim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.