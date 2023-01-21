Karaciğer Nakli Bilim Kurulu Başkanı Polat: "Türkiye’de 6 bin civarı organ nakli yapılıyor"

Sağlık Bakanlığı Karaciğer Nakli Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, Türkiye’de 30 yıl öncesine göre organ naklinde iyi bir mesafe kat edildiğini belirterek, 5-6 bin civarında organ naklinin yapıldığını ifade etti.

Diyarbakır’da Memorial Hastanesi bünyesinde organ nakli için farkındalık oluşturma amacıyla bir otelde düzenlenen konferans salonunda doktorlar bilgilendirildi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Memorial Bahçelievler Organ Nakli Bölüm Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Karaciğer Nakli Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, ülkemizde 5-6 bin civarında organ naklinin yapıldığını belirtti.

"Organ naklinde Türkiye parlayan bir yıldız oldu"

Son dönemlerde organ naklinin popüler olduğuna işaret eden Polat, "Türkiye’de dünyadaki konumu bu konuda daha bir sağlamlaştırdık. Türkiye parlayan bir yıldız oldu. Türkiye’de 5-6 bin civarında organ nakli yapılıyor. Bu bizim için çok iyi bir rakam. Sağlık Bakanlığı ve devletimizin sosyal devlet olma anlayışıyla SGK çerçevesinde tüm hastalar özelde ve kamuda ücretsiz bu ameliyatları ve tedavileri görebiliyor. Bu aslında çok büyük avantajdır. Son 30 yıl öncesine bakılırsa o zamanlar ciddi bir organ nakli yapılamamaktadır. Ama artık Türkiye’de yıllık 5-6 binin üzerinde organ nakli yapılmaktadır. Organ naklinin sadece karaciğer olarak düşündüğümüzde bin 700-800 rakamlarını görmüş durumdayız. Keşke organ bağışı artsa da bizim bu sayılarımızın tedavi sayısı daha çok hastaya ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

Türkiye’de sadece kendi vatandaşımıza değil, yabancı ülke vatandaşına da hizmet sağlandığını söyleyen Polat, "Dünyanın birçok ülkesinden organ nakli için ülkemize müracaat eden hastalar var. Bu ülkemiz adına da sevindirici bir olay. Organ naklinin temel felsefesinde aslında ölen insanların organlarının alınması gerekiyor. Ama bu oran Türkiye’de biraz az. Amacımız bunu artırmak olmalıdır. Türkiye tabii daha ileriye gidebilir" diye konuştu.

"Siroz hastaları özellikle Güneydoğu Bölgesi’nde çok fazla"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Hepatit B açısından endemik bir bölge olduğunu belirten Polat, şunları kaydetti:

"Türkiye içerisinde en fazla popülasyonun olduğu bölgedir. Ama bu da aşılardan kaynaklı giderek azalmaktadır. Hepatit B’ye bağlı siroz hastaları özellikle Güneydoğu Bölgesi’nde çok fazla. Siroz hastalığı tedavi edilebilir bir hastalık olduğu için yeni doğan çocuklara bu aşılar yapılmalıdır. Eğer aşılar yapılırsa siroz ve Hepatit B gibi bir problemlerle karşılanmamış olacak. Bir de son dönemlerde özellikle obeziteye bağlı karaciğer nakillerini görmekteyiz."