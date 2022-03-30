banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?
Benzin ve mazot fiyatları ne kadar?
Belçika, 21 Rus diplomatı sınır dışı etti
Belçika, 21 Rus diplomatı sınır dışı etti
Müzakere sonrası piyasalar hareketlendi!
Müzakere sonrası piyasalar hareketlendi!
Mesut Özil Takıma Geri Mi Dönüyor?
Mesut Özil Takıma Geri Mi Dönüyor?

Karaciğer nakilli hastanın aort damarı değiştirildi

Karaciğer nakilli ve korana virüs (Covid-19) tedavisi görürken aort damarında her an patlama riski olan anevrizma saptanan Kemal Sarıtop (60), nakil olduğu Kent Hastanesi’nde bir kez daha ameliyat masasına yattı. 5,5 santimlik genişleme olan aort damarını değiştirdiklerini belirten Doç. Dr. Cüneyt Narin, “Hastamıza küçük kesi ile özel bir ameliyat yaptık. Hastamızın daha önceden organ nakli geçirmiş olması bu ameliyata engel değil. İçindeki bombadan kurtuldu” dedi.

Sağlık 30.03.2022, 08:53
Karaciğer nakilli hastanın aort damarı değiştirildi

Karaciğer nakilli ve korana virüs (Covid-19) tedavisi görürken aort damarında her an patlama riski olan anevrizma saptanan Kemal Sarıtop (60), nakil olduğu Kent Hastanesi’nde bir kez daha ameliyat masasına yattı. 5,5 santimlik genişleme olan aort damarını değiştirdiklerini belirten Doç. Dr. Cüneyt Narin, “Hastamıza küçük kesi ile özel bir ameliyat yaptık. Hastamızın daha önceden organ nakli geçirmiş olması bu ameliyata engel değil. İçindeki bombadan kurtuldu” dedi.

İzmir’de yaşayan 4 çocuk 7 torun sahibi Kemal Sarıtop’ta (60), 2002 yılında iştahsızlık, halsizlik, uykusuzluk şikayetleri başladı. Doktor doktor dolaşan Sarıtop herhangi bir tanı koyulamaması üzerine check-up yaptırdı, kan tahlilinde hepatit B saptandı. Sarıtop ilaç tedavisi gördü, yıllarını doktor kontrolünde geçirdi. Ancak 2014 yılında karaciğerin iflas ettiği ve nakil olması gerektiği söylenen Sarıtop, İzmir Kent Hastanesi’ne başvurdu. Prof. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip tarafından, 22 Mayıs 2014 tarihinde Sarıtop’a oğlu Gökhan Sarıtop’tan (35) karaciğer nakledildi. Nakil sonrasında sağlığına kavuşup rutin kontrollerini aksatmayan Sarıtop, 2 Şubat 2022 tarihinde karaciğer kontrolü için Kent Hastanesi’ne geldi. Baş dönmesi ve ateş şikayeti olan Sarıtop’un yapılan PCR test sonucu pozitif çıktı. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Sarıtop, burada 24 gün tedavi görerek çeşitli tetkiklerden geçirildi, aort damarında genişleme olduğu saptandı. Sarıtop içinde her an patlamaya hazır bir bomba ile dolaştığını öğrenirken, hastane, doktor ve tedavi seçeneklerini araştırdı, yine karaciğer nakli olduğu Kent Hastanesi’ne başvurdu. Sarıtop, geçtiğimiz hafta Doç. Dr. Cüneyt Narin başkanlığında, Opr. Dr. Kadir Çeviker ve Barış Kemahlı’nın da katılımıyla ameliyata alındı.

“Yapay aort damarı takıldı”

“Hastamız karaciğer nakilliydi. O nedenle de ameliyat öncesi ve sonrasında karaciğer nakli, kardiyoloji, yoğun bakım uzmanlarımızla birlikte bir ekip çalışması yürüttük” diyen Doç. Dr. Cüneyt Narin, “Hastamızın kalpten çıkan ana damarının (aort) başlangıç kısmında 5,5 santimlik bir genişleme (anevrizma) vardı. Genişleme damarın başındaydı ve her an patlama ve yırtılma riske vardı, bu nedenle Kardiyoloji Kliniği ile yaptığımız konseyde, damarı değiştirme kararı aldık. Kardiyoloji bölümümüzde anjiyo yapıldı, anevrizma dışında herhangi bir patoloji saptanmadı. Anevrizma gelişmiş aort damarını iman tahtasının yarısını da koruyarak, küçük kesi ameliyatı ile değiştirdik, yapay aort damarı taktık. Küçük kesi ameliyatlarının en önemli avantajlarını ameliyat sonrası iyileşme döneminin daha ağrısız geçirilmesi, daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyulması, daha hızlı iyileşme sağlanıp normal yaşama dönülmesi olarak sıralayabiliriz. Hastamız karaciğer nakilli olduğu için, küçük kesi ameliyat yönteminin katkısıyla, hem fazla ağrı kesici ilaç gereksinimi olmadı, hem de erken mobilizasyonu sayesinde, normal yaşam koşullarına daha çabuk kavuşması mümkün oldu. Sağlıkla taburcu ettik” dedi.

“Kent Hastanesi uğurlu geldi”

Öte yandan yaşamında çok önemli dönüm noktaları olduğunu ve beyaz eşya ticareti ile uğraşırken 2010 yılında işlerinin kötü gittiğini, 2014 yılında da karaciğerinin iflas ettiğini belirten Sarıtop, “İşimde de iflas ettim, sağlığımda da. Karaciğerden sonra kalbim de iflasın eşiğine gelmiş. Kent Hastanesi bana uğurlu geldi. Önce karaciğer naklimi oldum, yeni bir hayata başladım. Şimdi de kalbimin ana damarı değişti, yenilendim. Meğer içimde beni her an öldürebilecek bir bomba varmış. Çok şükür, kurtuldum. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Sayelerinde bir kez daha dünyaya geldim. Sağ olsunlar, var olsunlar” diye konuştu.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19