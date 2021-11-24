Karacabey’de zabıta ekiplerinden gıda denetimi

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekiplerinin gıda mühendisi ile birlikte uyguladığı denetimlerde, gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerdeki hijyen, covid tedbirleri, imalat, son kullanma tarihi ve etiket fiyatı gibi denetimler gözden geçirildi. İlçede faaliyet gösteren market, lokanta, pastane, fırın gibi gıda üretimi ve satışı yapılan işletmeler denetlendi. Gerçekleşen denetimlerde zabıta ekipleri özellikle hijyen şartları, evrak yeterliliği, etiket fiyat kontrolü ile son kullanma tarihi ve genel covid tedbirlerini gözden geçiriyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ekiplerimizin rutin kontrolleri aralıksız sürüyor. Bu denetimler sayesinde vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmalarını temin etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda son yapılan denetimlerde 90 farklı üründe, toplam 457 paket tarihi geçmiş ürün tespit edilmiş ve bununla ilgili işletmelere gerekli cezai tutanak hazırlanmıştır. Bunun yanında, ele geçirilen ürünlerin tamamı zabıta müdürlüğümüzün kontrolünde imha edilmiştir” dedi.