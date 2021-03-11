Karabük’ün Yenice ilçesinde pozitif vaka kalmadı

Karabük’ün Yenice ilçe Kaymakamı Yasin Erdem, ilçe ve köylerinde yeni tip korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısının sıfırlandığını açıkladı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün itibari ile ilçe ve köylerinde Covid-19 pozitif vaka sayısının sıfırlandığı belirtildi.

Kaymakam Erdem, “Bu başarıyı elde etmemizde üstün gayret gösteren başta sağlık çalışanlarımıza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize ve siz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sürecin aynı hassasiyetle devam etmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.