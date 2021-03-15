Karabük’te site içerisindeki iki apartman karantinaya alındı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde site içerisindeki iki blok, 11 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle karantina altına alındı.

Karabük Valiliği tarafından Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi’ndeki Sarışen Kooperatif Sitesi içerisinde bulunan A ve B bloklarında birden fazla pozitif vakanın bulunduğu açıklandı. Birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle toplam 19 dairenin bulunduğu iki apartmanda 10 gün karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Covid-19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla belirtilen iki blokta giriş çıkışların sınırlandırıldığı ifade edilen açıklamada, "İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ve evde tedavileri devam eden Covid-19 hastaları ile temaslılarının sağlık sebepleri dışında evlerinden çıkışlarına müsaade edilmemesine karar verilmiştir" denildi.

Karantina altındaki apartmanlarda ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının da karantina süresi boyunca izinli sayılacakları belirtildi.