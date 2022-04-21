banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Tüketici güveni yüzde 7,3 azaldı
Tüketici güveni yüzde 7,3 azaldı
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a 2018’den beri kaybetmiyor
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a 2018’den beri kaybetmiyor
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’ndan ilk açıklama!
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu’ndan ilk açıklama!
Merkez bankası piyasayı 36 milyar TL fonladı
Merkez bankası piyasayı 36 milyar TL fonladı

Karabük’te bağımlıkla mücadele çalıştayı başladı

Karabük’te 2 gün sürecek olan Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı. Çalıştayda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, uyuşturucu ile mücadelenin önemli olduğunu ancak bunun yanında teknolojik bağımlığının ise giderek arttığını söyledi.

Sağlık 21.04.2022, 13:44
Karabük’te bağımlıkla mücadele çalıştayı başladı

Karabük’te 2 gün sürecek olan Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı. Çalıştayda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, uyuşturucu ile mücadelenin önemli olduğunu ancak bunun yanında teknolojik bağımlığının ise giderek arttığını söyledi.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezinde Bağımlılıkla Mücadele ‘Ben Olsaydım’ Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, sayısız teknolojik icat ve gelişmelerle dolu 21. Yüzyıl bağımlılık türlerinin küresel çapta arttığı bir dönem olduğunu söyledi.

Sarı, “ Bağımlılık, sosyal, psikolojik ve fizyolojik bireylerin sağlığını bozarak, dünyanın tamamını tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olmanın yanında ülkelere mali açıdan büyük zararlalar veren toplumsal bir problemdir. Tek çatı altında bütüncül, sistematik ve etkili bir yaklaşımla ele alınması gereken tıbbi, adli, hukuki ve sosyal yönleri olan bağımlılığın, konunun tarafı konumundaki tüm kurumların ve sivil İnisiyatiflerinin koordinasyon içerisinde hareket etmesi ile çözülebilecek çok boyutlu bir sorun olduğu ortadır. Bağımlılıklar ancak önleyici tedbir ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması halinde önlenebilir hastalıklardır. Kamuoyunda farkındalık oluşturmak, hedef kitlede arzu edilen tutum ve davranış değişikliğini sağlamak için yapılacak çalışmaların, iletişim, içerik, yönetim ve stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir” dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel ise, Bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantılarını sürekli yaptıklarını söyledi.

Her geçen gün aleyhlerine işleyen ve ortada çok önemli bir durumun olduğunun da altını çizen Vali Gürel, “Madde bağımlılığı dediğimiz, tütün, uyuşturucu gibi kaynaklı bir kısım bağımlılık çeşitlerini hepimiz biliyoruz. Bunun yanında davranışsal bağımlılık dediğimiz, özellikle son yıllarda daha önce televizyonla, sonra bilgisayar ve en sonda telefonlarla gündemimize gelen günde 5-6 saatimizi çalan, çocuklarımızın çok daha fazla zamanını çalan olumsuz, belki başarısızlığa iten ve olumsuz bir hava uyandıran bağımlılıkla alakalı konularımız var. Bunları hep beraber tartışıp çözüm önerimizi paylaşacak çıkış yolları arayacağız” diye konuştu.

Çalıştay daha sonra Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi Erkay Nacar’ın ‘Tütün ve Alkol Bağımlılığı’, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nefise Demir’in ‘Uyuşturucu Bağımlılığı’, Karabük Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuzhan Zengin’in ‘Davranışsal Bağımlılıklar’, Karabük Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Liman’ın ‘Bağımlılıklara Adli Yaklaşım’ konulu sunumlar gerçekleştirdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 21 Nisan 2022
İmsak 04:36
Güneş 06:10
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:56
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 31 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Samsunspor 30 43
9. Tuzlaspor 31 42
10. Altınordu 32 41
11. Adanaspor 31 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Keçiörengücü 31 38
15. Menemen Belediyespor 31 37
16. Kocaelispor 31 37
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 32 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Atletico Madrid 33 61
3. Barcelona 31 60
4. Sevilla 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Getafe 33 35
15. Rayo Vallecano 31 34
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 33 30
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
11°
parçalı bulutlu