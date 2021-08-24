Karabük’te aşı olmayanlar için PCR testi açıklaması

Karabük Valiliği, konser, sinema ve tiyatro gibi toplu olarak gerçekleştirilen faaliyetlere katılacak olan aşısız vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Karabük Valiliği, aşı olmayan vatandaşlardan bazı etkinliklere katılımında zorunlu PCR testi istenilmesine ilişkin genelge yayınladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 6 Eylül 2021 tarihi Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin konser sinema ve tiyatro gibi toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımın da negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu hale getirileceği belirtildi.

‘PCR testi yok ise etkinliğe katılamayacaklar’

Bu çerçevede işletmeciler ver organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılması gerektiğine dair yapılan açıklamada, “Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif bir PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek. Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülmektedir. Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgın mücadele sürecinde salgının yayılımını arttıran tokalaşma, sarılma gibi faaliyetlerinden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşları hatırlatmasına yönelik çalışmalar valiliğimiz ve kaymakamlarımız koordinasyonunda sürdürülecektir” denildi.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında da Türk Ceza Kanunun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

Bazı vatandaşlar toplum sağlığı için alınan kararın doğru olduğunu belirtti. Sosyal medyada edindiği fikirlerden ve izlediği videolardan dolayı bu zamana kadar aşı olmadığını belirten İbrahim Bilgin, “Artık toplum sağlığı ve kurallar alındığı için aşı olmaya karar verdim” dedi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararın da doğru olduğunu ifade eden Bilgin, “Çünkü hepimizin sağlığı önemli. Aşı olanlar bir nevi hafif atlatıyor ama aşı olmayanların durumu daha kötü. Toplum sağlığımızın oluşması için aşı olmamız gerekiyor. Böyle kuralların belirlenmesini de normal karşılıyorum. Devletimizin bizim için yaptığı uygulama olarak görüyorum” diye konuştu.