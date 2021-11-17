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Karabük’te aşı çalışmaları evlere kadar girince ’Mavi’ iller kategorsine girdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, 3 haftadır vaka sayılarında zirvede olan Karabük’te özellikle ikinci doz aşı olmayanların evlerine kadar giderek aşılama çalışması yaptıklarını, vatandaşlardan talep gelmesi durumunda evlere kadar gidip aşılama yapacaklarını söyledi.

Sağlık 17.11.2021, 15:42
Karabük’te aşı çalışmaları evlere kadar girince ’Mavi’ iller kategorsine girdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, 3 haftadır vaka sayılarında zirvede olan Karabük’te özellikle ikinci doz aşı olmayanların evlerine kadar giderek aşılama çalışması yaptıklarını, vatandaşlardan talep gelmesi durumunda evlere kadar gidip aşılama yapacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç haftadır vaka oranında zirvede bulunan Karabük’te aşılama oranının yüzde 75’e ulaştığını sosyal medya hesabından duyurdu. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aşılamada gösterdiği yoğun mücadelenin ardından mavi kategorideki iller arasında geçiş yapan kentte aşı vakti gelip, yaptırmamış olan vatandaşlar telefonlarla aranıp gerekirse evlerine kadar gidilerek aşılanıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte bugüne kadar 368 bin aşılama sayısı olduğunu ifade ederek, “Bunun birinci dozu 164 bin, ikinci dozu 154 bin. Her gün artan sayımız var ama aradaki makasın kapanması ve aşısını hiç olmayanların devreye sokulması lazım. Ekiplerimiz çarşı pazar geziyor ve bir kısım evlere de gitmeye başladılar. İkinci dozu olmamış olanların bizde adres ve telefonları olanlar tek tek aranıyor. Ekstradan talep gelirse oralara da ekiplerimiz gidecek. Burada asıl olan aşılama çalışmalarına vatandaşımızı bu sürece dahil etmek. Vatandaşımızdan talep gelsin biz evlerine kadar gidip aşılmayı yaparız. Yeter ki bu süreci beraber yönetelim” dedi.

“Aşılamanın son günlerde 200’lere kadar düştüğünü görüyoruz”

Çok önemli bir mücadele ile baş başa olduklarını da anlatan Gürel, “Bütün dünyada olduğu gibi Karabük’te yoğun mücadele ediyoruz. Vaka sayılarını düşürmek için sağlık ekiplerimiz jandarma, polis ve diğer denetim ekiplerimiz sahadalar. Bunlar denetimlerini yaparken, sağlık ekiplerimiz diğer faaliyetlerini yürüterek vaka sayılarını düşürmeye çalışırken, bir taraftan da aşı sayılarımızı yükseltmek için bir gayret içerisindeyiz. Özellikle son günlerde maalesef aşılama sayılarında düşme meydana geldi. Bu sadece bizde değil, tüm Türkiye’de hissedebiliyoruz. Eskiden günde 5 bin kişiye aşılama yaparken son günlerde 200’lere kadar düştüğünü görüyoruz. Yüzde 75’ün üzerine çıkıp mavi kategorisine dahil olmak için 134 noktada aşılama imkanımız var ama randevu ile bu iş yürümüyor. Tespitlerimiz şunu gösteriyor. Birinci doz aşısını yaptırıp ikinci doz aşısını yapmayan birçok insanımız var. 10 binin üzerinde insanımız var. Zamanı geçmesine rağmen yaptırmayanlar var. İkinci doz yapıp üçüncü doz aşısını yaptırmayanlar çok daha fazla. 20 bin üzerinde böyle insanlarımız var” ifadesinde bulundu.

“Dün itibariyle yüzde 75’in üzerine ulaştık”

Aile hekimliklerinin, İl Sağlık Müdürlüğünde kurulan bir sistem üzerinden de aşısını yaptırmamış veya günü gelmiş vatandaşları telefonla arayıp bilgilendirildiğini aktaran Gürel, “Bir kısım insanlar aşılarını yaptırıyor ama bazıları yaptırmıyor. Bunun üzerine sağlık ekiplerimiz özellikle insanların toplu halde bulundukları yerlere gitmeye başladı. Pazar yerlerine, sokaklara, caddelere. Buralarda özellikle randevusuz bulunduğu için sağlık ekiplerini gören insanlar aşılarını yaptırmaya başladılar. Tabi çok aşırı bir yükselme olmadı ama şükürler olsun dün akşam itibariyle yüzde 75’in üzerine ulaştık. Bu bizim için büyük bir avantaj. Çünkü Batı Karadeniz Bölgesinde aşılama sayısı oranı olarak biz en düşük illerden biriydik. İnşallah bundan sonraki süreçte de artırmak için uğraşacağız ama biz özellikle vatandaşlarımızdan iki tane faktör var; birincisi korunma mekanizması, ikincisi de aşılama ile kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabilmek. Bunları korurken de toplumu korumamız gerekiyor. Aşılamanın önemini anlatmak için bunu söylüyorum” diye kaydetti.

“Evlerinde dahi olsa aşı yapmaya hazırız”

Son günlerde vaka sayılarında düşme eğilimi olduğunu da kaydeden Vali Gürel, şunları söyledi:

“Bu sürekli bir iş. Şuan vaka sayıları azalıyor gibi gözükebilir ama daha sonra tekrar artabilir. Onun için kendimizi ve sevdiklerimizi koruyup, vaka sayılarını düşük tutmaya çalışacağız. Aşılama çalışmalarını yüzde 80’inin üzerine çıkarmamız gerekiyor. Aşı süresi gelen vatandaşların sağlık kurumuna gidip aşılarını yaptırsınlar. Değilse bizi arasınlar, gerekirse evlerine kadar gider aşılarını yapabiliriz. Nereden talep gelirse gelsin arkadaşlarımızı gönderir, evlerinde dahi yapmaya hazırız. Zaten iş yerlerinde bunları yapabiliyoruz. Toplu olan yerlerde arkadaşlarımız aşılamayı yapıp diğer tarafa geçiyorlar. Okullarda bunu yapmaya çalışıyoruz. Özellikle liselerde 18 yaş altı çocuklar izne tabi. Ailelerin iznini alıp aşı yapıyoruz. Bunlarda özellikle liselerde sağlanıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu işi el birliği içerisinde birlikte yürütelim ki toplumu koruyalım.”

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