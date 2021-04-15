Karabük’te 75 bin kişi aşılandı

Karabük’te korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 75 bin 142 kişi aşılandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde 19 milyon 518 bin 63 kişi aşılanırken, bunların 11 milyon 773 bin 903’ü ilk doz, 7 milyon 744 bin 160’ı ikinci doz aşı oldu.

Karabük’te, 44 bin 603 kişiye ilk doz aşı uygulanırken, 30 bin 539 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. 243 bin 614 nüfusa sahip Karabük’te 65 yaş üzeri 34 bin 285 kişi var. Aşılama kapsamında 65 yaş ve üzerine vatandaşların yüzde 80’i aşılandı.

Diğer yandan iftardan sonra aşı olmak isteyen vatandaşlar saat 22.00’a kadar Biontech, 24.00’a kadar ise Çin aşısı SinoVac’ı yaptırabiliyor.