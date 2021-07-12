Karabük Valisi Gürel’den gençlere "aşı olun" çağrısı

Karabük’te kentin en işlek caddesinde kurulan aşı çadırını ziyaret eden Vali Fuat Gürel, Covid-19’a karşı en önemli silahın ve kontrol mekanizmasının aşı olduğunu belirterek, gençlerin aşı yaptırmaktan imtina ettiklerini, önemsemediklerini söyledi. Vali Gürel, "Bu noktada özellikle anne babalar gençleri aşılamaya gönderirlerse çok mutlu olacağız" dedi.

Kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’ne aşılama çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Gürel, Karabük’te yüzde 62’lik aşılama oranı olduğunu söyledi. Vali Gürel, "Sağlık Bakanımızın açıkladığı aşı rakamlarına bakıldığında bölgemiz açısından Karabük’te aşılama oranları biraz düşük. 18 yaş altı gençleri çıkardığımızda yüzde 62’lik bir aşılama olduğunu görüyoruz. Karabük’te şu ana kadar 198 bin aşılama yapıldı. Bunun 123 bini ilk doz, 65 bini ikinci doz, 10 bin civarında da üçüncü doz yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Sağlık Müdürlüğüne bağlık ekiplerimiz, OSB’ye sanayi kuruluşları, hafta sonu AVM’lerde vatandaşın ayağına giderek aşılama çalışmaları yapıyor” dedi.

Özellikle gençlerin aşı yaptırmak konusunda sıkıntılarının olduğunu kaydeden Vali Gürel, "Bazı vatandaşlarımızın unuttuğunu ya da üşendiğini, görürse daha kolay bir şekilde aşı olabileceğini düşündüğümüz bir yer burası. Çadırımız burada, arkadaşlarımız sürekli aşı yapmaya devam edecekler. Vatandaşlarımızdan özellikle beklentimiz bir an önce aşılarını yaptırsınlar çünkü bütün dünyada çok farklı varyantlar ortaya çıkmaya başladı. Bu korona virüs iki gün sonra farklı varyantlarla karşımıza çıkabilir. Bununla mücadele etmek için aşı yatırmamız lazım. Vatandaşlarımızdan ricamız biran önce aşılarını yaptırmaların istiyoruz. Daha sonra ’Keşke yaptırsaydım.’ dememek adına şimdiden yaptırmalarını istirham ediyorum. Gençler ile ilgili problemimiz var. Aşı yaptırmaktan biraz imtina ettiklerini, umursamadıklarını, önemsemediklerini söyleyebilirim. Bu manada özellikle anne babalar, çocuklarını, gençleri aşılamaya gönderirlerse çok mutlu olacağımızı ifade edebilirim. İstediğimiz rakamlara ulaşmazsak, yeniden kapanmalar ve kısıtlamalar yaşayabiliriz" dedi.

Kentte günlük vaka sayılarının değişken olduğunu ve 20 seviyelerinde olduğunu aktaran Gürel, şunları söyledi:

“Rakamların düşük olması bir anlam ifade etmiyor. Eğer dikkat etmezsek çok kısa sürede rakamlar artabilir. Özellikle Kurban Bayramı’nda toplu bayramlaşma ve kalabalık mezarlık ziyaretlerini önermiyoruz. Tedbirleri elden bırakmadan bayramlaşmalarda maske, mesafe ve hijyene uyulmasını istiyoruz.”